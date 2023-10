Diskvalifikace byla pro Ferrari naprostým překvapením. Podle Hamiltona byla nelegálních aut spousta

Leclercův vůz SF23 byl jedním ze čtyř, u něhož komisaři zkontrolovali opotřebení kluzné desky pod podlahou. A protože bylo vyšší, než připouštějí pravidla, byl diskvalifikován ze šestého místa. Dalším postiženým byl stříbrný Lewis Hamilton, naopak McLaren Landa Norrise a Red Bull Maxe Verstappena byly v pořádku.

U potrestaných nešlo o záměr obejít pravidla, doplatili na hrbolatý okruh v Texasu a na skutečnost, že kvůli sprintovému formátu víkendu nemohli po úvodním pátečním tréninku už sáhnout na auto - jedinou věcí byla změna tlaku pneumatik.

Podle Leclerca u nich po kontrolách vozů po tréninku ani kvalifikaci nic nenaznačovalo, že by se jim nadměrně opotřebovávala spodní část podlahy: "Upřímně, šlo o naprosté překvapení. Protože v pátek bychom to u auta změnili. Opotřebení bylo nulové, nedotýkali jsme se vozovky nikde."

"Pak jdete do závodu, nic se nemění, ale vy jste nelegální. Pravidla jsou pravidla, musí se respektovat, takže to není omluvou říct, že v pátek bylo vše v pořádku. Musíme se na to podívat a lépe očekávat, co se bude dít s opotřebením," popisuje pilot Ferrari.

Podlaha Mercedesu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Také v sobotu večer jsme mohli vidět, jak na tom jsme, pokud jde o doteky podlahy. A mysleli jsme si, že tam máme spoustu prostoru. Pak jsme v neděli skončili a bylo to velkým překvapením. Stále tedy analyzujeme to, kdy se přesně kluzná deska opotřebovávala více, než jsme čekali," kroutí hlavou Leclerc.

Po změně pravidel volá Hamilton, druhý diskvalifikovaný jezdec, podle kterého se mimo rámec pravidel pohybovalo také několik dalších soupeřů, jen měli to štěstí, že je komisaři nezkontrolovali.

"Z různých zdrojů jsem slyšel, že tam byla spousta dalších aut, která byla také nelegální, ale nebyla testována, takže jim to prošlo... musí se rozhodně vytvořit lepší struktura, pokud jde o zajištění rovných podmínek pro všechny," dodává sedminásobný šampion.