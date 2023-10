Předběžná smlouva Alpine-Andretti je minulostí. Může to ovlivnit adepta na účast v MS?

Účast v šampionátu F1 není záležitostí jednoduchou ani lacinou, což nakonec dokazuje i několik let neměnné startovní pole. Americká snaha rodiny exmistra F1 Maria Andrettiho a jeho syna Michaela, jenž do královny motorsportu také nahlédl, má ale solidní základy, což nakonec potvrdila FIA podporou vstupu Andrettiho teamu do F1. Což ovšem neznamená, že další tým země neomezených možností má vyhráno. Na tahu je FOM, jejímž úkolem je zvážit komerční dohodu a také zástupci stávajících týmu, z nichž se někteří začínají obávat o často diskutované prize money.

Formality byly ukončeny

Andretti sice avizoval spojenectví s koncernem General Motors, jmenovitě se značkou Cadillac, ale jedná se o dlouhodobý horizont a ten je třeba nějak překlenout. V F1 to není žádná novinka, například když v roce 1985 začínalo svou kariéru Minardi, muselo zpočátku spoléhat na klasické Fordy, než ing. Carlo Chitti se svou skupinou připravil agregáty Motori Moderni. Z toho důvodu měl tým Andretti uzavřenou jakousi "vyčkávací" dohodu s Alpine.

Jak ale oznámil dočasný šéf francouzského týmu Bruno Famin, tento málo známý kontrakt už je minulostí od počátku tohoto roku, kdy něco v duchu smlouvy o smlouvě budoucí vypršelo: "Měli jsme s Andrettim uzavřenou předběžný kontrakt, ale ten skončil, protože byl vázaný na udělení vstupu do F1. V praxi to znamená, že pokud máme s Andrettim dále kooperovat, musí být uzavřena plná, třebaže formální smlouva. V současnosti nic takového není," vysvětlil Famin s tím, že neexistují žádné plány na nové diskuse - limitem je vyjádření FOM ohledně Andrettiho účasti v F1.

Je přitom zjevné, že participace s GM měla v první fázi sloužit k posílení šancí na vstup do F1 - podle Famina spolupráce s konkurenční automobilkou nemá vliv na jeho vlastní posouzení ohledně případného vytvoření smlouvy na využití zákaznických motorů v krátkodobém horizontu. "Nadále držíme stejnou linii. Pro uzavření dohody tu předpoklady byly. My náš proces neměníme, proto očekáváme, že podmínky budou splněny," dodává Famin.

Mohou se Francouzi dočkat nečekané konkurence? | foto: Alpine F1 Team

Není to tak jednoduché

Lidé mající o F1 povrchní představy možná vnímají celou situaci jako zbytečně komplikovanou. Ale je třeba si uvědomit, že tu je faktor časového rámce, související se zahájením projektu zákaznického motoru. Alpine jako jediná značka má v F1 na starosti jen svůj tovární tým; rozšíření dodávek se samozřejmě do činnosti promítne.

"Každý ví, jak se situace má. My potřebujeme rozhodnutí o budoucnosti nového týmu, než navážeme další jednání. Může se stát, že do začátku příští sezóny nebude rozhodnuto, pak by pro přípravu na sezónu 2025 (kdy by Andretti měl posílit startovní pole) mohlo být pozdě. A to nemluvím jen o americkém týmu, i s dodávkou dílů pro sezónu začínáme s hodně velkým předstihem. V závislosti na situaci totiž může dojít ke stavu, kdy některé věci nebudeme schopni zvládnout. Nicméně zatím je předčasné o takových momentech mluvit, protože prozatím neexistuje výchozí bod," pokračuje Famin.

Chtějí nebo nechtějí?

Napříč startovním polem už proběhla debata, zda by byl příchod jedenáctého týmu přínosem. Spíš se ale zvláště stáje ze spodní poloviny obávají o výši prize money. Famin v tomto směru zaujímá spíše opatrnické stanovisko - jako by si nechtěl zavřít dvířka pro případnou nadcházející spolupráci.

"Proti jedenácti týmům nic nenamítáme, pokud tento fakt skutečně dodá přidanou hodnotu Formuli 1 jako celku a závodění obecně. Je to záležitost F1, promotérů a dalších aspektů, aby posoudili, že skutečně o tuto přidanou hodnotu jde. Pokud vše vyhodnotí tak, že v této oblasti panuje velká pravděpodobnost, budeme s takovým rozhodnutím spokojeni. Také nemáme zájem, aby nový tým rozředil hodnotu našich aktiv v šampionátu. Kdyby mělo k něčemu takovému dojít, budeme proti tomu," uzavřel debatu Famin.