PROHLÁŠENÍ po závodě: Zatraceně fyzicky náročné, shodují se jezdci

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Myslím, že závod byl hotov během mého prvního stintu. Potom už jsem si jen udržoval rychlost a ujišťoval se, že pneumatiky jsou v pořádku. McLareny dnes byly opět rychlí a byl to rozhodně náročný závod. Jeden z nejnáročnějších, byl by mezi pěti nejtěžších.

MCLAREN

Oscar Piastri, 2. místo

Získal jsem jezdce dne? Wow, myslel jsem, že mi řeknou, že jsem dostal pět sekund penalizaci. Vyděsilo mě to. Jsme moc spokojený, první zatáčka byla dobrá, byl to rozhodně plán před závodem. Měli jsme působivou rychlost, rozhodně nejtěžší závod.

Lando Norris, 3. místo

To byl mega závod od začátku do konce. Dobré úvodní kolo, poučil jsem se z mé včerejší chyby, kdy jsem vyjel zeširoka. Dobrý start, dobrá rychlost během závod. Asi nejlepší rychlost a jsem spokojen. Bylo to stresující, je horko, jsem zpocený a trošku unavený. Tým odvedl skvělou práci, tři v řadě a 1,8 sekundová zastávka! Tři zastávky pro mě znamenaly větší fyzickou zátěž, mohl jsem na to šlápnout a poslední stint jsem jel na plný plyn. Asi jeden z nejnáročnějších závodů, který jsem kdy jel. Byla to dobrá výzva. Gratuluji Oscarovi, neudělal chybu a opět tu byl Max.

Andrea Stella, šéf týmu

Byl to vlastně ještě lepší než na Suzuce, protože jsme startovali z horších pozic. Dobrá práce celého týmu, který tohle umožnil a dal McLarenu tak dobré auto. Co se týmové režie na konci týče, jen jsme řekli jezdcům, aby si drželi pozice a dojeli s oběma vozy do cíle, aby se vyhnuli obrubníkům, dávali pozor na limity a prostě získali pódium.

MERCEDES

George Russell, 4. míso

Ohledně té kolize... Oba jsme měli možnost být na pódiu, ale samozřejmě to nebylo chtěné ani z jedné strany. V těchto autech není moc dobře vidět, je tam velký slepý úhel. Oba se velmi respektujeme a přejdeme to, zvládneme to, určitě si o tom promluvíme a bude to ok. Hovořili jsme o strategiích a ráno jsem řekl, že chci, abychom oba byli na pódiu. Mým cílem je pro tým získat to druhé místo. Mluvili jsme o tom, že by se Lewis v první zatáčce dostal dopředu, ale byla to náročná situace. Je tu ale spousta pozitiv. Byl to rozhodně fyzicky nejnáročnější závod, který jsem jel. Bylo to jako v troubě, hodně těžké.

Lewis Hamilton, nedokončil

Podíval jsem se na záznam a byla to 100 % moje chyba a přebírám plnou zodpovědnost. Omlouvám se týmu a Georgovi. Je mi to opravdu líto kvůli týmu. Byla to šance získat body. Já jsem samozřejmě ucítil ťukanec, ale nemyslím, že George měl místo. Byla to jedna z těch nešťastných situací, ale jde to na mé triko.

Bradley Lord, šéf komunikace

Nejhorší možný start a nejhorší věc, co se může závodním týmu stát - dívat se na své dva jezdce, jak kolidují. Určitě to v prvním kole nevypadalo dobře, George na chvostu a Lewis v kačírku... Otočit to a dojet s Georgem čtvrtý, získat více bodů než Ferrari, to nebylo něco, v co jsme po prvním kole mohli doufat. Co mohlo být je jasně vidět. Měli jsme rychlost podobnou McLarenům. Možná na dosah Maxovi, ale mohlo to být dvojnásobné pódium. Co by kdyby a ale se nicméně nepočítá a tak musíme brát a být spokojeni s tím, co je. Ale mohlo to být mnohem lepší.

Haas

Kevin Magnussen, 14. místo

Neuvěřitelné tvrdé a obrovské horko. Zdálo se, že tu je mnohem tepleji než v jakémkoli jiném závodě. Myslím, že jsme měli pozitivní den, i když ne z hlediska bodů nebo výsledků pro Pohár konstruktérů. Ztratili jsme jedno místo, což je nemilé, ale pořád máme ještě pět závodů. Je to s ostatními těsný boj, ale musíme vydržet a pokusit se získat umístění zpět. V příštím závodě nás čeká upgrade, jsme nadšení a těšíme se, že můžeme na tomto vylepšení pracovat. V prvním závodě neočekáváme žádné zázraky, může to závod nebo dva trvat, než vytěžíme opravdu maximum, ale pořád tu je pár pozitiv a díky nim se můžeme těšit na závěr sezóny.

Nico Hülkenberg, 16. místo

Chybu na roštu jsem si uvědomil, než jsem ve slotu zastavil, ale nelze couvat a škoda už se stala - ode mě to byla samozřejmě velká chyba. Degradovalo to můj závod ještě předtím, než začal. Podmínky byly extrémní, vlhkost vzduchu, horko, rychlost na novém asfaltu opravdu vysoká, takže si myslím, že jsme to všichni skutečně pocítili.

Günther Steiner, šéf týmu

Končí éra vozu, který skončil hůř než výkon na počátku, takže jsme svým způsobem rádi, že existence je u konce, ale i tak to byl pro nás špatný den. Nico si svým chybným zaujetím startovní pozice vůbec nepomohl, protože jakmile dostane deset vteřin penalizace, nemáte vůbec žádnou šanci. Bojovali jsme, ale nestačilo to. V Austinu se vrátíme s novým upgradě a doufám, že bude fungovat - děláme vše proto, abychom se posunuli vpřed - jenom nesedíme a nečekáme na konec sezóny. Až do jejího závěru budeme tvrdě pracovat.

