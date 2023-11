PROHLÁŠENÍ po závodě: "To byla zábava", shodují se jezdci

RED BULL



Max Verstappen, 1. místo

Byo to náročné. Zkusil jsem to na startu, oba jsme brzdili pozdě a neměl jsem přilnavost, takže jsme vyjeli mimo. Za to jsem dostal penalizaci a tak jsme museli dohánět. Musel jsem předjet pár aut a byl tam i safety car, takže se toho dělo hodně. Potom jsem na to šlápl. Musel jsem předjíždět, abych se dostal do boje. DRS tu bylo silné. I když jsme se dostali do vedení, pokud by jezdec za mnou byl v DRS zóně, stále by měl šanci mě dostat, takže to znamenalo dnes dobré závodění. Rozhodně to byla zábava. Fanoušci tu byli skvělí, doufám, že si to všichni užili, my tedy určitě ano a už teď se těším, až se sem příští rok vrátíme a snad to bude podobné.

Sergio Pérez, 3. místo

Opravdu to začalo náročně, větší poškození vozu ze začátku. Poškodil jsem is křídlo, takže jsme se vlastně dostali na chvost pole. Nicméně postupně jsme dojížděli auta jedno po druhém a šlo to dobře. Měli jsme dobrou rychlost v prvním stintu, takže jsme se dostali zpět do boje. Safety car nás vrátil do závodu a předjel jsem Charlese, nicméně jsem si nemohl najet náskok. Měl jsem příliš přítlaku na křídle, takže mě to trošku omezovalo na rovince. Potom nás oba předjel Max. Potom už to bylo těžké, foukalo. Párkrát jsem probrzdil, ale naštěstí jsem se udržel na trati. A nakonec Charles, nečekal jsem ho. Byl 0,7 sek. za mnou, ale v brzdné zóně mě dostal. Takže dobrá práce, on i Max.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že to byl skvělý závod. Vzrušující. Jsou tu dlouhé rovinky, dost brzdných zón a málo přilnavosti, takže je to pro jezdce náročné. Podle mě to byl skvělý závod a ty rychlosti tady jsou šílené. Max miluje podobné závody. I když byl kvůli penalizaci na chvostu, bojoval a vrátil se zpět. A jak bojoval! Myslím, že změnil na Vegas názor. Ten okruh nakonec poskytl skvělý závod, hodně to klouzalo a viděli jste, že závodníci si to museli zasloužit. Párkrát jsem zavřel oči, zvlášť po restartu na studených pneumatikách, to bylo něco.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

To byl ale závod! Hodně jsem si to užil. Jsem samozřejmě zklamaný, že jsem jen druhý, ale je to to nejlepší, co jsme mohli získat. Na startu Max na vnitřku ztratil přilnavost a dotlačil mě na vnějšek, ale měli jsme dobrou rychlost, takže jsem ho předjel zpět. Celkově jsme byli silní. Byl to dobrý závod. Trošku jsme měli smůlu se safety carem, nezajeli jsme do boxů, protože jsme nevěděli, co udělají ostatní a zkusili jsme si udržet první místo a pozici na trati. To potom bylo náročné ke konci kvůli pneumatikám. Ale nakonec druhé místo a spousta soubojů, opravdu jsem si to užil. Opravdu hodně a potřebovali jsme to. Víkend nezačal nejlépe, ale jsem moc rád, jak dopadl. Je to úžasný sport a není nic lepšího než závod, první závod v Las Vegas. Energie města je neskutečná a bavilo mě to.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 7. místo

Opravdu náročný závod. Začal jsem na tvrdé sadě, což bylo těžké. Někdo do mě zezadu narazil a myslím, že to byl Carlos, snažil jsem se do nikoho nenarazit, když dostali hodiny. Propadl jsem se snad o pět nebo šest míst. Potom jsem se probojovával zpět. Cítil jsem se dobře, pneumatiky fungovaly, rychlost byla dobrá. Jel jsem vnitřkem na Piastriho, nevím přesně, co se stalo, ale někdo do mě prostě narazil zezadu, myslím, že to byl závodní incident. Bylo tu hodně možností předjíždět a myslím, že ti, kdo byli negativně naladěni, říkali, že je to jen show atd atd, myslím, že jim Las Vegas pořádně ukázalo, že se mýlí.

George Russell, 8. místo

Jen další promeškaná příležitost. Incident s Maxem byla jednoznačně moje chyba. Neviděl jsem ho. Byl v mém slepém úhlu v jedenácté zatáčce. Nečekal jsem, že tam někdo bude předjíždět, protože po ní je velká rovinka s DRS zónou. Mohli jsme být určitě na pódiu, bylo to jasné. Dojel jsem čtvrtý, ale pět sekund penalizace a je z toho osmé místo. Tuto sezónu je to jedna věc za druhou... Celkově byla rychlost dobrá, ale ne tak silná jako Ferrari a Red Bull. Myslím, že když máte rychlé auto, je štěstí na vaší straně a když musíte dohánět, máte spíš smůlu. Nicméně musíme dál tvrdě pracovat a uvidíme, co zvládneme příští týden.

Toto Wolff, šéf týmu

Lewisův incident nebyl jeho chyba. Je smutné, že jsme opět měli rychlost a zase z toho není výsledek. George po incidentu s Verstappenem, když dostal penalizaci, to znamenalo, že je vlastně po všem. Také měl rychlost, možná ne stejnou jako Max, ale prostě takový je život. Co se závodního víkendu ve Vegast týče, moc bych neměnil. Možná bych jen posunul kvalifikaci z půlnoci na třeba desátou večer, jako start závodu. Tak by mohly být ulice pozdě otevřeny a fanoušci mohli jít na večeři. Jinak, bylo to perfektní. Dnes jsme viděli rychlost, myslím, že to snad napravíme a získáme v Abú Zabí pódiová umístění.

HAAS

Kevin Magnussen, 13. místo

Mám pocit, že jsme měli na bodovaná umístění, ale nepovedlo se, takže je třeba vše přehodnotit a zjistit, co jsme mohli udělat lépe. Zdá se mi, že pro jednou nebyla degradace tak velká, dokonce i na konci jednotlivých stintů. přelévání pozic na těchto tratích je běžná součást takových závodů. Já jsem si ho užil.

Nico Hülkenberg, problém s pohonnou jednotkou

Něco se stalo a přišel jsem o výkon, tak vše prověříme. Myslím, že závodní rychlost nebyla špatná, dobře jsem odstartoval, ale po nehodě v první zatáčce jsem musel volit široký vnější oblouk a ztratil spoustu míst, takže jsem se ocitl vzadu. Pak už jsem se v autě cítil dobře a vnímal, že rychlost je značná, ale neustále jsem byl v mixu se soupeři a kvůli drolení pneumatik jsem nemohl tlačit podle svého gusta, dost mě to omezovalo. Celkově bych ale řekl, že to byl jeden z lepších závodů.

Günther Steiner, šéf týmu

Oba piloti dnes tvrdě bojovali, aby ze sebe vydali to nejlepší a myslím, že se jim to podařilo - porazili jsme naše obvyklé soupeře. Nemohli jsme se přiblížit ke špičkovým týmům, obě auta zůstala "uvězněná" za Williamsem Albona, jenž byl na rovinkách hodně rychlý a nedal se předjet. Nico měl bohužel nějaký defekt motoru, ale nejsem si vědom toho, že bychom udělali něco špatně.

