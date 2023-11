PROHLÁŠENÍ po závěrečném závodu roku

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Byla to neskutečná sezóna. Poslední kolo bylo hodně emotivní, naposledy sedět v tom autě, které mi samozřejmě dalo tolik. Jsem pochopitelně pyšný, že jsme vyhrál poslední závod a musím poděkovat všem v týmu, byl to neuvěřitelný rok. Bude těžké zopakovat něco podobného, ale letos jsme si to rozhodně užili. Bude těžké mít takovou sezónu, to víme, vždy se chcete zlepšovat, ale to ne vždy znamená výhru a zisk titulu. Tvrdě pracujeme na voze pro příští rok a ostatní týmy se nás pokusí porazit, ale na souboj jsme připraveni a mezitím si ještě užijeme zbytek roku.

Sergio Pérez, 4. místo

Zatím to vypadá, že strategie byla dobrá, nevím, jestli bylo možné jet na jednu zastávku, to je něco, na co se musíme podívat. Ale kromě toho jsem rád za celý tým, odvedli skvělou práci. Podle mého názoru byli dnes slabí komisaři. Viděli jsme horší věci, dotkli jsme se pneumatikami. Lando řízl zatáčku a já jsem i tak dostal penalizaci. Musíte si pamatovat, že když jedete zezadu, brzdíte pozdě a plně neovládáte vůz. Lando věděl, že tam jsem, rozhodl se zatočit, dotkli jsme se, jak jsem řekl. Abych řekl pravdu, podle mě to byl závodní incident. Myslím, že pro příští rok potřebuji být konzistentnější. Myslím, že letos to bylo jako na houpačce, příští rok bude nová příležitost a cítím, že s tímto autem jsem nebyl úplně zajedno. Snad to bude příští rok lepší, silnější. Na konci roku jsme se zlepšili, pár posledních závodů bylo silnějších a také musíme vzdát hold Maxovi, byl vynikající.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Checo měl penalizaci, takže jsme ho museli udržet před Georgem, ale bohužel to nestačilo. Na jednu stranu jsem rád, protože během víkendu jako byl tento jsme jako tým nemohli udělat nic víc. Nebylo dané, že jsme druhý nejrychlejší tým. Odvedli jsme skvělou práci a udělali vše správně, strategie, kvalifikace. Je to jen škoda, že jsme až třetí v šampionátu konstruktérů. To bylo vše, co mě na konci roku zajímalo a nedosáhli jsme toho... Chci poděkovat týmu, od prvního závodu pracovali neuvěřitelně tvrdě. Věděli jsme, že se budeme muset posouvat, na začátku chyběla rychlost proti tomu, co jsme chtěli, ale jako tým jsme odvedli skvělou práci.

MERCEDES

George Russell, 3. místo

Hodně moc to znamená. Je tolik lidí v továrně, kteří tvrdě pracovali, abychom tohoto docílili a byla to náročná sezóna. Párkrát to nevyšlo, takže jsem rád, že jsem viděl šachovnicovou vlajku. S Checem to na konci bylo těsné a myslel jsem, že Charles mě podrží, respekt - udržel to čisté. Wow, teď si mohu oddechnout. Vyjel jsem z boxů na druhé sadě tvrdých pneumatik a zvládal jsem to, Checo se tam z ničeho nic objevil, nevím, co se stalo, měli skvělou rychlost a na konci to bylo hodně napjaté. Pneumatiky odcházely, ale jsem moc rád, že máme druhé místo v konstruktérech. Jsem si jistý, že tým to řádně oslaví. Necítil jsem se moc dobře, během kola jsem tak čtyřikrát zakašlal, takže to bylo nic moc a to ničemu nepomohlo. Ale je to úleva, že jsem dojel třetí.

Lewis Hamilton, 9. místo

Abych pravdu řekl, nějak zvláštní zadostiučinění ze druhého místa v konstruktérech necítím. Z letošního roku si toho zase tak moc nevezmu. Celkově to nebyl dobrý rok. Faktem je, že jsem to přežil. To je asi tak celé. V tuto chvíli nevím, zda budeme moci bojovat příští rok o titul. Red Bull vyhrál s náskokem 17 sekund a to od srpna nevyvíjeli vůz, to je hodně znepokojující. Hodně jsme se toho o autě naučili a teď je to na týmu. Ví, co musí udělat. Jestli to zvládneme nebo ne se uvidí.

Toto Wolff, šéf týmu

Bylo skvělé bojovat o druhé místo. George jel neskutečně skvěle. Myslím, že Charles se na konci zachoval sportovně, nezpomalil. Dva skvělé týmy a dva kamarádi, kteří bojovali až do cíle. Nebyl jsem vystresovaný. Ve stresu jsem byl během mého života v F1 jen jednou a to bylo tady před pár lety. Byl to boj o druhé místo. Je to vlastně skvělé pro nás jako tým a odměna, ale také nám to připomíná, že jsme druzí. A my jsme konec konců závodníci. Dnes to skoro vypadá, že jsme vyhráli a to je skvělé. Musíme z toho být šťastní, ale jako závodník také chcete víc, nicméně dnes, zvítězili jsme.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.