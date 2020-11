Grosjean vzpomíná: Na vstup do F1 jsem nebyl dobře připravený

Romain Grosjean je v současnosti jeden ze služebně nejstarších jezdců Formule 1. Po letošní sezoně ale nejspíš jeho kapitola v královské třídě motorsportu skončí. Haas totiž Grosjeanovi nový kontrakt nenabídne, přičemž ani u jiných stájí to se šancemi ostříleného Francouze nevypadá zrovna dobře.

Svůj debut ve Formuli 1 zažil Grosjean během sezony 2009 s Renaultem. Vedle Fernanda Alonsa však nijak neoslnil, což znamenalo jeho návrat do nižších kategorií. Postupně se Grosjean do „efjedniček" vrátil, ovšem už pod hlavničkou týmu Lotus. S Lotusem zažil dobré i špatné chvíle, ta nejhorší přišla patrně ve Spa 2012, kde Francouz způsobil na startu závodu hromadnou kolizi.

O osm let později uznává, že jezdci nebyli za jeho mladých ket připraveni na vstup do F1 tak dobře jako dnes. „Dnes je to úplně jiné než tehdy. Juniorské kategorie jsou o dost profesionálnější, když to porovnám se svou dobou. Tenkrát jsem měl pocit, že jsem na vstup do královny motorsportu dobře připravený... Dnes vím, že tomu tak nebylo, v roce 2009 jsem na to taky doplatil," vzpomíná Grosjean.

Romain Grosjean při závodě v Imole | foto: Haas F1 Team

S Haasem spojil rodák ze Ženevy svůj osud počínaje ročníkem 2016. Jak už nicméně bylo řečeno, jeho mise u amerického týmu nebude mít dalšího pokračování. Skončí totiž letos. Žádnou zášť však Romain Grosjean necítí.

„Je to přirozený vývoj, nováčci prostě musí dostat svoji šanci. Já tu byl deset let, tuhle dobu jsem jim prakticky zabíral sedačku. Když oni (Haas) vezmou dva mladíky, budu mít radost," komentuje čtyřiatřicetiletý pilot zvěsti, podle kterých má do stáje namířeno duo Mick Schumacher - Nikita Mazepin.

V souvislosti s Grosjean padá do úvahy účast v seriálu vytrvalostních závodů, kam se s novým hypervozem chystá opět vstoupit Peugeot.