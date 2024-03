GP BAHRAJN: Ve starých kolejích - Verstappen si povodil zbytek světa

Začátek sezóny pod umělým osvětlením v Bahrajnu se nesl v podobném duchu jako druhý trénink a kvalifikace - teplota kolem 20°C, poměrně horká dráha a vlhkost vzduchu blížící se 35 % - alespoň že vítr tentokrát byl minimální. Do prvního závodu odstartovalo celé pole na nejměkčí směsi ze škály C3-C1.

Hned po startu se pokusil zaútočit Leclerc na Verstappena, ale ten jeho snahu s přehledem eliminoval - a pak už v podstatě neměl soupeře. Postupně si budoval náskok na všechny piloty, kteří se dostali na 2. příčku a nepolevil ani ve chvíli, kdy už mu prakticky nehrozilo žádné nebezpečí. S přehledem zvládl i výměny v 18. resp. 38. kole a v režimu červená / bílá / červená směs projel cílem s náskokem přes dvacet vteřin na týmového kolegu Péreze.

Čím méně se toho dělo na čele, o to zajímavější byly souboje o stupně vítězů. Pravda, nejlépe ze všeho vyšel Pérez, jedoucí stejnou strategii jako vítěz. Hned na startu se dostal před Sainze jr., v 7. kole zdolal Leclerca na protilehlé rovince a ve 14. kole v zatáčce 4 předstihl Russella. V naprostém klidu však být nemohl, protože se k němu přibližoval Sainz jr. Piloti Ferrari svedli dva identické souboje na konci cílové rovinky a vždy Španěl pokořil Monačana - poprvé v 11. kole, reprízu si připravil po prvních zastávkách v kole s číslem 17. Poté se Carlos vydal za Russellem a o kolo později už byl třetí. K Pérezovi se maximálně přiblížil na 1,6 vteřiny, ale druhá zastávka v boxech nejspíš rozhodla - Sainz ve 36. kole nazul druhou sadu tvrdé směsi, Pérez o kolo zpět nejměkčí - to byla ona ušetřená sada z kvalifikace. Třináct kol před cílem byl Španěl ubezpečen, že bílé pneumatiky začínají být rychlejší než červené, ale na dotáhnutí soupeře to nestačilo.

Další pohlednou bitvu svedli Russell a Leclerc. Poprvé Brit pilota Ferrari vyškolil ve 3. kole a Leclerc si následně stěžoval, že vůz při brzdění táhne doprava. Podruhé se tito dva piloti sešli v poslední třetině - Russell (první zastávka v 12. kole společně s Leclercem) měnil podruhé ve 32. okruhu, ovšem Charles až tři kola po něm. Ve 43. kole už mohl využívat Leclerc systém DRS, ale o všem rozhodla až hrubá Georgeova chyba ve 46. okruhu, kdy probrzdil před zatáčkou 10, vyjel mimo trať a Charles byl rázem vpředu. Ostatně ona "desítka" připravila horkou chvíli mnoha dalším, za jejím vnějším okrajem se potulovali kromě zmíněných i Sainz jr., Ricciardo, Hamilton a Magnussen.

Právě sedminásobný mistr světa sváděl boj s oběma piloty McLarenu - aby neměl málo problémů, ve 25. kole hlásil do boxů: "My seat is broken", ale povahu onoho "prasknutí" nerozvedl. Poporvé stavěl v 13. kole (společně s ním Pérez, Piastri, Gasly a Bottas) a druhá zastávka v 34. kole byla načasovaná kvalitně - zvládl najet na Piastriho rozhodující desetiny a když Oscar v 35. kole zastavil, Hamilton ho na konci cílové rovinky předjel. Až do konce ale zůstal zaseklý mezi oběma oranžovými vozy a stěžoval si, že jsou opravdu rychlé. Norris v samotném závěru stahoval odstup od Russella, ale víc už nestihl.

Tak nějak v zóně nikoho se ocitly Aston Martiny. Na soupeře před sebou neměly, vozy za nimi je zase nedokázaly dostihnout. Jediným "vzrušením" mohla být plánovaná výměna pozic ve 48. kole, na níž Fernando vydělat jeden bod...

Velmi dobře se představil Guanyu Zhou, jenž se po startu protáhl díky zmatkům v první zatáčce na 13. pozici, v polovině závodu odolával statečně Cunodovi a nakonec dovezl zeleným Sauberům čestný výsledek. Zato za ním to vřelo. V závěru závodu se dvojice Cunoda - Ricciardo dotáhla na dvanáctého Magnussena. Ricciardo v 50. kole požadoval výměnu, protože se cítil být rychlejší. Když vedení v 52. kole zahlásilo Drivers swap (výměna pozic), Cunoda podrážděně reagoval: "Teď si ze mě děláte srandu, že?" Když Daniel nakvašeně oznámil, že podruhé svůj požadavek opakovat nehodlá, Japonec mu pozici uvolnil, ale neodpustil si o kolo později jedovatou poznámku: "Děkuji, pánové, opravdu to oceňuji." Asi by byl klid, kdyby se Ricciardo před Magnussena dostal, ale tomu se to nepovedlo a Juki naposled několikrát zopakoval, že není dost rychlý. Jak se zdá v týmu Visa Cash App RB (ten název asi ještě budeme chvíli budeme zažívat) hned na úvod planou emoce.

Ještě je dobré zmínit, že Hülkenberg pokazil start a propadl se o pět pozic, ve snaze dohnat ztrátu v první zatáčce zezadu ťukl do Strolla a roztočil ho. Nakonec na incident doplatil nejvíc Nico, protože musel už na konci 1. kola do boxů a měnit přední spoiler. Další záhadný výlet mimo trať předvedl Sargeant v 10. kole, kdy vyjel ze zatáčky 10 a zdálo se, že je mimo hru, dokonce zavlály žluté vlajky (jedinkrát v závodě). Pak ale znovu uvedl motor do chodu a pokračoval.

V hlasování o Pilota dne celkem zaslouženě získal nejvíc hlasů Sainz jr., ale ani to nemůže nijak zmírnit skutečnost, že "zbytek světa" bude mít opět co dělat, aby na Verstappena něco vymyslel - pokud se to vůbec povede.

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:31.44,742 2. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 18 + 22,457 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 25,110 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 39,669 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 46,788 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 8 + 48,458 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 50,324 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 56,082 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 2 + 1:14,887 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1 + 1:33,216 11. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB20

Red Bull RBPTH002 1:32,608

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ