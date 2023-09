PROHLÁŠENÍ po závodě: Red Bull slaví konstruktérský titul

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Neuvěřitelný víkend. Vyhrát tu bylo skvělé. Auto fungovalo opravdu dobře a to na každé pneumatice. Nejdůležitější bylo vyhrát konstruktéry, takže jsem moc pyšný na všechny v týmu. Povedl se nám neuvěřitelný rok. Na začátku se mi trošku protočila kola, ale potom už to byl přímočarý závod.

Christian Horner, šéf týmu

Byl to pro Red Bull nejúžasnější rok, je to odměna pro všechny v továrně a v týmu. Všichni z nich a to včetně našich partnerů odvedli neuvěřitelné úsilí a každý udělal tu svou část, abychom dosáhli takového výsledku, který se nám podařil a Max je prostě ve své lize v tuto chvíli.

McLaren

Lando Norris, 2. místo

Další skvělý den, máme druhé a třetí místo. Můj start byli velmi dobrý, málem jsem Maxe dostal. Ale Max je Max, takže jsem do druhé zatáčky neměl šanci. Ale pokusil jsem se, rychlost byla proti ostatním velmi dobrá. Nejsme Maxovi blízko, ale nechybí nám na něj míle, takže jsem spokojen. Také kvůli Oscarovi, jeho první pódium v F1, takže mu moc gratuluji. Dostáváme se tam, snažíme se a děláme pokroky, je to působivé. Jsem pyšný na tým a práci, kterou odvádějí. Je to první double pódium s Ocsarem...

Oscar Piastri, 3. místo

Je to rozhodně zvláštní pocit, budu si to pamatovat po hodně, hodně dlouhou dobu. Moc děkuji týmu za to, že mi dal tuto příležitost. Není moc lidí, kteří tu příležitost ve svém životě dostanou a já tohle zvládl během svého prvního roku. Nebyl to nejlepší závod, ale bylo to dost na to, abych se dostal na pódium, takže jsem moc spokojený.

Zak Brown, šéf týmu

Co se rozkazů týče, jezdci byli v různých stádiích strategie a opotřebení pneumatik. Byl to jinak přímý závod, ale je to vždy nervy droucí, protože to není u konce, dokud není opravdu konec. Tým odvádí fantastickou práci a tento víkend si vedli skvěle. Myslím, že i v dalším závodě můžeme být silní, takže se dál budeme snažit, to jediné můžeme udělat.