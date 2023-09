GP JAPONSKA: Red Bull má titul, Verstappen opět bez náznaku konkurence

Oscar Piastri sice optimisticky ladil sám sebe do bojové nálady a v první zatáčce měl Verstappen skutečně co dělat, aby uhájil pozici proti dvojici McLarenů, ale nakonec to byl nováček v oranžových barvách, kdo na tomto manévru prodělal. V druhé polovině došlo k několika kolizím, na něž nejvíc doplatil Valtteri Bottas, takže startovní pole mírně prořídlo.

Verstappen jel naprosto ukázkově a neponechal nic náhodě. Kontroloval si svou pozici a protože McLareny musely hlídat soupeře, nikdo ho na jeho spanilé jízdě neohrozil. Nakonec vyhrál s naprostým přehledem a téměř dvacetivteřinovým náskokem před prvním vozem ze "zbytku světa". Protože Mercedesy bojovaly spíš samy se sebou, mohl propuknout v garáži nápojového giganta oprávněný jásot - pošesté se Red Bull stal vítězem Poháru konstruktérů. A vůbec k němu Verstappen nepotřeboval Sergia Péreze, jenž opět předvedl krajně nepovedený závod. Nejdřív v režimu Safety caru, jenž vyjel po úvodních kolizích, předjel v jeho režimu Zhoua a Albona, poté naprosto nesmyslně v zatáčce 11 zaútočil na Magnussena a poslal ho z trati. To už měl na "triku" trest za první prohřešek, teď si připsal druhý. Ačkoliv v 16. kole dostal od týmu výzvu, aby vůz odstavil, nakonec ho mechanici ve 40. kole poslali opět na trať, na níž strávil dvě kola s pit-stopem, čímž penalizace odmazal.

Kořením závodu se tak stal duel Ferrari-Mercedes. Stříbrné šípy vsadily u Russella na jednu zastávku, ale byl to špatný odhad - před George se nakonec dostaly obě Ferrari i jeho týmový kolega, takže muž se startovním číslem 63 asi musel být notně roztrpčen, i když si v konečném důsledku o jedno místo polepšil - na úkor Péreze.

Verstappen vede tabulku před svým týmovým kolegou s obřím náskokem a svým vítězstvím a bonusovým bodem dosáhl hranice 400 bodů. Je to jen potvrzení naprosté nadvlády holandského mistra. Pokud by Mexičan vyhrál všechny zbývající závody plus sprinty, mohl by si dovolit k zisku titulu dvakrát nepřidat nejrychlejší kolo s bodem navíc. Také se vám zdá, že takovou sci-fi by nedokázali dát dohromady Däniken, Bradbury a Clark dohromady?

GP Japonska (Suzuka International Racing) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:30.58,421 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 19,387 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 15 + 36,494 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 43,998 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 49,376 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 50,221 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 57,659 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 4 + 1.14,725 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 2 + 1.19,678 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1 + 1.23,155 11. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing odstoupil 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing odstoupil 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant odstoupil 19. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing odstoupil 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake odstoupil Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:34,183

