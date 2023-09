Pérez připustil možnost odchodu z Red Bullu, Marko vylučuje návrat Vettela

Smlouva s rakouskou stájí Mexičanovi vyprší až na konci roku 2024, jenže na okruzích stále dost zaostává za svým týmovým kolegou, který během jejich společného působení vyhrál již 35 závodů, zatímco Sergio pouze 5.

Proto se v padoku hovoří, že bude již v příští sezóně nahrazen někým jiným, ale šéf Christian Horner neustále zdůrazňuje, že Red Bull s ním kontrakt dodrží. Ovšem s výkony 33letého pilota není spokojen ani Helmut Marko, který nemá problémy s překvapivými rozhodnutími.

Pérez nyní v rozhovoru pro španělská média poprvé připustil, že by se po skončení smlouvy mohl s Red Bullem rozejít: "Každý rok se učíte nové věci, a proto mám tolik rád tento sport. Pořád se učíte. Myslím, že to nejdůležitější je učit se ze svých chyb. U sezóny, kterou máme, je důležité, aby se závodilo v prostředí, v němž cítím, že můžu něčím přispět."

Piloti Red Bullu na pódiu v Belgii | foto: Red Bull Content Pool

"A pokud tam místo pro rok 2025 nebude, porozhlédneme se po jiných alternativách. Ale momentálně se soustředím na to, aby byl tady, abych vyhrával závody a další šampionáty s Red Bullem. Mám smlouvu do konce příštího roku a někdy příští rok si sedneme a popovídáme," popisuje Pérez, jenž možná sám zatouží po nové výzvě.

Marko usiluje o získání Landa Norrise z McLarenu, hovořilo se také o možném návratu Daniela Ricciarda, který se ale smolně zranil v Zandvoortu. A mezi další spekulace patří opětovné spojení se Sebastianem Vettelem. To však odborný poradce Red Bullu vylučuje.

"Vedle Maxe Verstappena? To bych nechtěl. Máme smlouvy, které jsou u Red Bullu pevné až do roku 2024, ale pokud by Sebastian něco chtěl, musí si za tím jít. Motorsport, to nejsou jen spalovací motory a benzín. Pokud ví, jak na to, proč by se k závodění nevrátil. My máme už Daniela Ricciarda [v AlphaTauri], a pokud by se Sebastian chtěl vrátit, toužil by po špičkovém týmu a vítězstvích," dodává Marko.