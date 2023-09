PROHLÁŠENÍ PO GP SINGAPURU: Jedna série končí, Russell smutným hrdinou dne

Ferrari

Carlos Sainz jr., vítěz

Od samého začátku to byl neuvěřitelný víkend. Tým si za obrovské nasazení a práci, odvedenou jak tady, tak v Maranellu, určitě zaslouží a jsem hrdý, že ho mohu věnovat všem našim tifosi. Vše jsme zvládli perfektně, tedy u mě určitě a myslím, že především závěrečná dramatická pasáž byla dokonalá. Poskytl jsem Landovi DRS a tím kontroloval tempo. Samozřejmě, že dřívější zajetí do boxů znamenalo, že naše pneumatiky musely vydržet delší stint a poslední kola byla na limitu, tři kola do cíle už jsem prakticky neměl přední pneu, ale jsem nesmírně šťastný, že jsem to zvládl. Dnes večer budeme slavit, zítra už se budeme chystat na Suzuku. Pokračujeme dál.

Charles Leclerc, 4. místo

Jsem za tým opravdu šťastný. V posledních týdnech jsme zvládli tolik dobré práce, abychom lépe porozuměli vozu, dnes se to konečně vyplatilo. Gratuluji Carlosovi, celý víkend si vedl opravdu víc než dobře.

Naším plánem bylo začít na měkkých pneu a dostat se před George, což byla správná volba a zafungovala dobře. Bohužel jsem o pár pozic přišel kvůli provozu při zastávce během SC. Přesto jsme dnes závod zvládli dobře, takže jsem spokojen. Je skvělé vidět, že jsme se posunuli kupředu pokud jde o celkový výkon a doufám, že to příští víkend v Japonsku potvrdíme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Jsem hrdý na to, čeho tým o tomto víkendu dosáhl, zvláště když všichni odvádějí maximum skvělé práce. Víme, že děláme pokroky a v Singapuru se povedlo z našeho SF-23 dostat vše. Částečně díky skvělé práci v Maranellu. Kvalifikace prokázala, že jsme konkurenceschopní a v závodě tomu nebylo jinak. Carlos předvedl suverénní výkon, měl po celou dobu situaci pod kontrolou, zejména v posledních kolech, kdy inteligentně umožnil Norrisovi používat DRS jako obranu proti Russellovi.

Nebýt provozu v boxové uličce, na stupních vítězů by pravděpodobně skončil i Charles. Jsme rádi, že jsme to právě my, kdo ukončil vítěznou sérii Red Bullu a jsem vděčný za body, které nám umožňují nadále bojovat o druhou příčku v Poháru konstruktérů. Suzuka bude zcela odlišný druh okruhu, ale i tady uděláme vše pro to, abychom v pozitivním trendu pokračovali.

McLaren

Lando Norris, 2. místo

Neuvěřitelné. Carlos, Charles, Lewis, George a já jsme po sobě celý večer tvrdě šli. Konec závodu byl hodně stresující, ale nakonec vyšel. Věděl jsem, že to bude extrémně těžké, když Mercedes zastavil pro středně tvrdou směs, zvláště, když předjel několik vozů, ale udržel jsem je, zvládl co jsem potřeboval a mám druhé místo, takže jsem opravdu šťastný. Tým si vede úžasně a nemohu mu dostatečně poděkovat za jeho tvrdou práci a poskytnutý vůz. Bylo také dobré vidět, že se Oscar probojoval na sedmé místo a podpořil tým dalšími body. Auto v barvách Sealth vypadá skvěle, stejně jako výsledek. Těším se a očekávám, co v Japonsku dokážeme.

Oscar Piastri, 7. místo

Není to špatné umístění. Tempo bylo samozřejmě dobré a cítím, že jsem využil všech příležitostí, zvláště které se kolem mě odehrály v prvním kole. Celkově vzato jsem spokojen, nemyslím, že by toho pro mě mohlo zůstat o mnoho víc. Je skvělé vidět Landa na pódiu a týmu se tak dostala odměna za jeho tvrdou práci. Už se těším na vylepšení pro příští víkend, užijeme si víc zábavy.

Andrea Stella, zástupce týmu

Dnes můžeme slavit velmi dobrý výsledek. Naším cílem bylo dostat OScara na body, kam se skvělém výkonu vystoupal ze 17. pozice. Rozhodnutí nechat Landa na trati při VSC se vyplatilo. Dopadlo to dobře, ale mohlo všechno skončit i docela jinak. Konec závodu byl opravdu víc než dramatický. Odvedli jsme dnes skvělé zastávky v boxech, dobrou strategii, tým během celého víkendu pracoval v tvrdých a náročných podmínkách - chci využít příležitost a všem v továrně i na trati poděkovat, že se podařilo vylepšit Landův vůz. Teď už míříme do Suzuky, kde se těšíme na další dobrý závod.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3. místo

Tento víkend jsme si hodili kostkou a zvolili strategii se středně tvrdou směsí. Cítil jsem, že závod dnes bude o dvou zastávkách a tým odvedl skvělou práci, aby nás opět poslal do boje o vítězství. Můj incident v první zatáčce byl smolný a vracet dvě pozice nebylo příjemné, ale sklonil jsem hlavu a bojoval dál. Celý víkend jsem neměl ve voze dobrý pocit, ale dnes to bylo o něco lepší. Kdybych měl stejný pocit i včera, mohl bych usilovat o první řadu. Možná by to dalo závodu jiný náboj, ale i tak jsem rád, že jsem na pódiu. Co se stalo George je nešťastné. Vyvíjel obrovský tlak, abychom dohnali kluky vpředu, až se naše pneumatiky začaly přehřívat. Byl to fenomenální víkend a vím, že se příznivě odrazí v dalších výkonech. Teď se těšíme do Japonska, uvidíme, co tam budeme moci dokázat.

George Russell, nehoda (klasifikován na 16. místě)

Nemám slov. Myslím, že jsem dnes byl půl délky vozu od vítězství. Kdybych byl schopen zdolat Landa, jsem si jistý, že bych se před Carlose dostal. Bohužel jsem tuto příležitost propásl. V posledním kole jsem udělal chybu, snad centimetr nebo dva a narazil do zdi. Degradovalo to můj výkon z celého víkendu. Do té doby to byl fantastický zážitek. Cítil jsem se skvěle, tým mi neuvěřitelnou prací pomohl. Zvolili jsme vynikající strategii, odvážnou a agresivní. Bylo to napínavé a je hrozné odjíždět bez bodů. Přesto si odnáším pozitiva - pravděpodobně mě čeká nejspíš špatný večer a možná i zítřejší ráno, ale hodím vše za hlavu a příští víkend v Japonsku se vrátím v plné síle.

Toto Wolff, generální ředitel a šéf týmu

Lewis zajel brilantní závod a skvěle se propracoval až na stupně vítězů. Pro George je to samozřejmě škoda a smutný konec závodu. Byla to jediná maličká chyba v jinak perfektním víkendu, ale i to je závodění - dnes odvedl 99,99 %. Bylo jasné, že vyhrát bude těžké, pokud zvolíme stejnou strategii jako ostatní. Šli jsme agresivní cestou a využili možnosti nasadit pod VSC středně tvrdé pneumatiky. Data byla hodně příznivá, šli jsme do toho. Nakonec je skvělé mít pódium a nechybělo mnoho, abychom byli ještě lepší. Celkově se zdá, že W14 se nadále zlepšuje. Po celý víkend bylo auto rychlé, takže uvidíme, jak bude fungovat v Suzuce.

Red Bull

Max Verstappen, 5. místo

Myslím, že jsem odvedl nejlepší práci, jakou jsem byl schopen. Rychlost byla dobrá, načasování SC nám nepřálo - kdyby v tu dobu nevyjel, domnívám se, že bychom mohli bojovat více vpředu. U dnešní strategie bylo důležité neudělat chybu. Nakonec jsem se stíhací jízdou na středně tvrdé směsi bavil.

Mým dalším cílem je vyhrát v Japonsku. Abychom vyhráli každý závod v sezóně, muselo by vše být perfektní - věděl jsem, že podobný den přijde, je to naprosto v pořádku. Každý vidí, že jsme dominantní a neuvědomuje si, jak těžké to ve skutečnosti je, udělat všechny věci správně.

Sergio Pérez, 8. místo

Nebyl to vysloveně náš den, bylo to podle očekávání těžké, celý závod jsme bojovali a vlastně nic pořádně nefugovalo. SC vyjel v dobu pro nás nevhodnou, s VSC to bylo podobné, prostě špatný den. Nakonec jsme šli cestou odlišné strategie, což bylo to nejlepší, co šlo udělat. Myslím, že po tomto víkendu máme k prozkoumání spoustu věcí, hodně toho musíme probrat jako tým. Myslím, že šlo o problémy spojené s okruhem a příští víkend už budeme zase silnější - jdeme dál a těšíme se na Japonsko.

Christian Horner, šéf týmu

Nejdřív chci pogratulovat Ferrari k vítězství. Carlos zajel skvělý závod a dokázal si první pozici udržet. Dnes to byl dramatický boj, my měli opravdu velkou smůlu. SC nemohl vyjet pro nás v horší čas, zničil nám jakoukoli šanci dostat se do boje o špici. Škoda, ale také vnímám několik pozitiv. Maxovo tempo ke konci a také Checovo bylo základem solidního výkonu. Věděli jsme, že naše série jednou skončí, zabýváme se naší dobře odvedenou prací. Patnáct vítězství v řadě je neuvěřitelný výkon, stejně jako deset Maxových triumfů je pozoruhodných. Do Japonska míříme s velkým elánem a těšíme se, až zase vyrazíme na trať.

Alpine

Pierre Gasly, 6. místo

Jsem šťastný, dokončit šestý v tak náročném závodě jako je tento je skvělé. Auto bylo solidní a i já dnes podal dobrý výkon. Ale škoda Estebana, protože nebýt jeho problému, mohli jsme dokončit na šestém a sedmém místě. Musíme to analyzovat. Tak či tak jsme získali body, což je dobré pro tým.

Esteban Ocon, nedokončil

Je to smůla, dnes jsme si zasloužili víc. Byl to dobrý závod, všechno jsme udělali správně, užíval jsem si to. Jenže pak náš závod bohužel ukončil problém s převodovkou. Musíme to prošetřit a zajistit, aby se to už neopakovalo. Věřím, že si v Suzuce napravíme chuť, je to moje oblíbená trať.

Bruno Famin, šéf týmu

Z víkendu si odvážíme osm bodů, což je zlepšení oproti Monze. Děkuji celému týmu za to, jak závod zvládl. Škoda problému s převodovkou, který zastavil Estebana, jenž jel skvěle. Totéž platí o Pierrovi. Doufám, že v Suzuce budeme bodovat s oběma vozy.

AlphaTauri

Liam Lawson, 9. místo

Rád bych se ještě nějaký čas připravil na možnost pilotovat vůz Grand Prix, ale když nastane příležitost, musíte se ji chopit oběma rukama. Upřímně, právě o to se snažím - a dnešek byl fantastický. Jsem spokojen se závodem a rozhodně jsem do něj dal všechno, protože výkon vozu se podle mě podařilo maximalizovat. Je třeba se zaměřit na start, protože to je už druhý víkend po sobě, kdy jsem na něm přišel o nějakou pozici, což mi ztrpčilo život. Po zbytek závodu jsem se vyhnul potížím a zajel čistě. Je těžké, když bojujete s rychlostí a pokoušíte se maximalizovat všechno možné dostat ze sebe všechno, byl to fyzicky náročný závod. Nakonec jsem opravdu šťastný, protože jsem vyjel dva body.

Juki Cunoda, odstoupil po kolizi

Především gratuluji Liamovi k zisku bodů, zejména proto, že si při prvním startu v Singapuru vedl dobře. Já jsem hodně zklamaný, protože dvakrát po sobě jsem neměl bezproblémový víkend, zejména mě to mrzí, když jsme do Singapuru přivezli hodně změn. Dobře jsem odstartoval, ale v prvním kole jsem se dostal do kontaktu a spolu s bočnicí byl poškozen chladič a celý systém, takže jsem musel odstoupit. Je vždy škoda nevidět šachovnicovou vlajku, je mi také líto, že jsem neměl příležitost využít výkonu, protože rychlost by naznačovala zisk bodů. Začínám znova, chci se v plné síle vrátit v Suzuce.

Jody Egginton, technický ředitel

Jako obvykle nebyl Singapur závod bez potíží, už po prvním kole jsme měli ve hře jen jedno auto. Juki musel odstoupit bez vlastního zavinění, což bylo zklamání, protože při pátečních závodních simulacích vykazoval solidní tempo. Závod se zklidnil, Liam byl v balíku pilotů za Haasy a čekal, až začnou výměny. Ale když zdolal Hülkenberga, podlehl Piastrimu a opět se ocitl v témže vláčku. Když poslední vozy, co neměnily pneu, zajely do boxů, dostal se na bodovanou pozici a předváděl konzistentní výkon s pravidelnými časy na kolo. Bránil pozici před několika soupeři a předvedl pár dobrých manévrů, aby se udržel na bodech a nakonec své první zasloženě přivezl. Všichni ve Faenze a Bicesteru pracovali na aktualizacích naplno, takže bodový výsledek je dobrou odměnou za velké úsilí v kombinaci továrny, týmu na trati a pilotů. Byl to rušný víkend, ale všichni už se těšíme na Japonsko a další krok k potvrzení výkonu z naší aktualizace a aerodynamických dílů, které ještě chystáme.

Haas

Kevin Magnussen, 10. místo

Když mě předjel Gasly a Piastri, měl jsem za to, že je po závodě. Trápily mě brzdy a v zatáčce 2 jsem jel příliš zeširoka, takže jsem si myslel, ze je po všem. Při SC jsem zajel do boxů a rychlost byla potom dobrá, měl jsem měkkou směs a dostal jsem se hodně nahoru - měl jsem ale také štěstí, když Russell narazil do zdi a daroval mi bod. Pro mě osobně je hodně uspokojivé letos potřetí obsadit desáté místo - pokaždé jsem si ten bod vybojoval. Je to sezóna, kdy je třeba prát se a o všechno tvrdě usilovat. Teď jsme z klobouku vytáhli tuto nečekanou příležitost, ale domnívám se, že na dalších tratích už stejnou šanci nedostaneme, dokud nenasadíme vylepšení.

Nico Hülkenberg, 13. místo

Byl to dlouhý závod, hodně nadějný, náročný, ale bez odměny na konci. První SC jsem dostihl ve vlásence a ztratil mnoho času, což nebylo ideální. Nešťastná náhoda, nic se s ní nedalo dělat. Zvládl jsem jízdu s jednou zastávkou, ale na konci už jsem se jen propadal. Možná jsem promarnil možnost zajet do boxů v režimu VSC, mám dojem, že bych zůstal na bodech, protože jsem byl daleko před Kevinem a ten dojel desátý. Jsem trochu zklamaný, ale absolvovali jsme dobrý závod, takže dnes nemáme důvody k rozladěnosti.

Günther Steiner, šéf týmu

Po včerejší podařené kvalifikaci si odvážíme bod, jenž je v tuto chvíli pro nás hodně cenný a myslím, že s materiálem, co máme k dispozici, je to nejlepší možný výsledek. Všichni tvrdě pracovali, výsledek tak považuji za zasloužený. Samozřejmě jsme měli i trochu štěstí, když Russell havaroval, ale kluci jeli naplno, dostali auta na ty nejlepší pozice, kterých byli schopni a nakonec to vyšlo. Teď už vzhůru do Japonska.

Williams

Alex Albon, 11. místo

Dnes jsem mohl a měl být osmý. Držel jsem dobrou pozici a strategie byla také skvělá. Očekávali jsme výjezd SC přibližně v té době a šetřili jsme novou sadu středně tvrdých pneu pro tuto situaci, což se nakonec vyplatilo. Byl to opravdu dobrý večer, bojoval jsem v balíku jezdců a blížil se Lawsonovi na devátém místě. Potřeboval jsem jen několik kol, abych ho předjel, ale pak jsem měl kontakt s Checem, když podle mého názoru zvolil příliš optimistický manévr, což mě stálo body.

Logan Sargeant, 14. místo

Mám pocit, že auto mělo dobré vyvážení. Na poslední dva stinty jsem opravdu hrdý, ale rozhodla jedna chyba, která pro mě byla příliš drahá. Nevzdal jsem se dělal vše, co bylo v mých silách, abych se dotáhl zpět, ale mohl jsem využít už jen VSC. Nebyl to špatný závod, pokud jde o rychlost během celého víkendu. Jen se musím zbavit malých chyb, tady mám ještě rezervy. V prvním stintu jsem měl opravdu dobrý pocit, ale cítil jsem, že mi odcházejí pneumatiky a blíží se zastávka v boxech, čekala mě kolo nebo dvě po mé chybě, mohlo to změnit celý náš závod. Beru si ze všeho pozitiva, protože tento víkend díky našemu balíčku jsme odvedli slušnou práci. Proto se těšíme na Suziku.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnes to byl jeden z našich nejlepších závodů a přijít o body jen pár kol před koncem je velkým zklamáním pro celý tým. Alex je velice dobře, vyspělá byla i jeho taktika, když se naskytla možnost zaútočit na naší extra sadě pneumatik, uplatnil tuto výhodu na trati, zkušeně se jí chopil, což jenom odráží solidní práci týmu na trati i v Grove.

Logan se svým výkonem blížil Alexovi, ačkoliv jel s předním křídlem starší specifikace. Jenže malé zablokování kol v závěru prvního stintu znamenalo nedotáčivost a na tomto druhu tratí jsou stěny bohužel hodně blízko - malé chyby mívají velké následky. S novým křídlem pak jel osaměle, než po VSC mohl zvolit agresivnější přístup. Poškození však jeho vozu nedovolovalo vyhnout se vysoké degradaci pneumatik.

I když jsme dnes trochu ztratili půdu pod nohama a někteří přímí soupeři nás předstihli, bereme v úvahu, že jsme tvrdě bojovali - a dosáhli lepšího výsledku - s vozem, jenž pro tuto trať rozhodně není ideální.

Alfa Romeo

Guanyu Zhou, 12. místo

Věděli jsme, že musíme jít cestou agresivní strategie, abychom získali půdu pod nohama, takže u mě tým rozhodl zastavit ve druhém kole a vsadit na tvrdou směs v naději, že nám později pomůže SC. Téměř ten hazard vyšel, bohužel příliš brzy. Jeho načasování bylo perfektní pro ty, kteří začínali na střední směsi a mě to stáhlo dozadu. Před VSC jsme se rozhodli nestavět pro měkkou směs, zariskovali jsme a doufali v nějakou další příhodu, ale k tomu nedošlo. Věděl jsem, že dojet pro body bude obtížné, zejména s ohledem na oba Red Bully, které útočily zezadu, ale naše rychlost byla povzbudivá. Bojoval jsem o první desítku a myslím, že šance byla, kdyby okolnosti byly trochu jiné. Můžeme být se zlepšením spokojeni, cítil jsem, že konkurenceschopnost byla dnes vyšší. Tato trať pro nás bude vždy obtížná, ale myslím, že v několika dalších závodech můžeme učinit další pokrok.

Valtteri Bottas, 17. místo

S ohledem na mou startovní pozici jsem souhlasil, že je třeba zariskovat, i co se očekávané rychlosti týče. Načasování SC nám opět nepřálo - bylo příliš časné - a v této fázi jsem nemohl zastavit, abych nazul střední pneumatiky, do konce závodu by nevydržely. Nijak jsem se neposunul, navíc mě trápily technické problémy, takže budeme muset zjistiti, co bylo důvodem. Dnes to opravdu nebyl náš den, ale alespoň jsem získal další informace o našich upgradech: očekávám, že nám v Suzuce pomohou více, takže bude třeba optimalizovat balíček a proměnit získaná data v odpovídající výkon. Na Suzuku se těším, je to moje oblíbená trať a nemůžu se dočkat, až na ni opět vyjedu.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Konec náročného víkendu byl obtížný a nakonec jsme cíle nedosáhli. Rozhodli jsme se na Zhouově voze udělat několik větším změn, abychom měli více možností nastavení - fungovaly a měli jsme pro závod větší výkon. Jeho jízda byla solidní, bojoval o body, ale VSC jeho snahu degradoval. Valtteri to měl těžší, rozhodli jsme, že odstartuje na tvrdé směsi a to se při SC vyplatilo, vyšplhal se na desáté místo, ale nakonec mu chyběla rychlost, aby mohl čelit vozům na čerstvých pneumatikách. Jeho závod provázely technické problémy, musíme se dostat k jádru věci a pochopit, co bylo příčinou. Máme pár dní, abychom se připravili na Suzuku - závody jdoucí rychle za sebou jsou dobré, protože máme možnost se plně soustředit na náš výkon na trati, která bude našim vozům vyhovovat lépe, stejně tak i našemu upgradu. Tým neprovází žádné zklamání, jsme odhodláni se vrátit na body.

Aston Martin

Fernando Alonso, 15. místo

Byl to extrémně těžký večer, všechno, co se mohlo pokazit, to se také pokazilo. Je ale dobré, že se to stalo najednou, nesmíte zapomenout, že to byl můj první závod v této sezóně, ve kterém jsem nebodoval. Přijeli jsme sem s velkými nadějemi, ale Singapur je unikátní záležitost - závodní tempo je diktováno teplotou pneumatik a já do toho šel opravdu možná moc tvrdě. Je spousta věcí, které si musíme z tohoto víkendu odnést, prozkoumat - a také zlepšit. A to musíme především. Zapomeňme na tento víkend a soustřeďme se na Suzuku.

Mike Krack, šéf týmu

Celému týmu se ulevilo, že Lance po včerejší nehodě vystoupil z vozu - nicméně stále cítil následky po silném nárazu. Naší prioritou je, aby se rychle a zcela uzdravil. Společně jsme se rozhodli, že dnešní večerní závod vynechá a místo toho se plně soustředí na návrat do kokpitu pro příští víkend na Velkou cenu Japonska.

Bylo to pak opravdu těžké, startovali jsme jenom s jedním vozem, těšíme se, až opět Lance uvidíme v Japonsku. Fernandův závod přišel vniveč během VSC, kdy se při zastávce nepodařilo správně uchytit zadní zvedák. Je třeba zjistit, co bylo příčinou. Ale i bez tohoto problému by bylo dnes těžké dosáhnout na body. Musíme jít dál z těchto problémů se poučit. Před námi je pořád hodně práce, je třeba najít oblast, z níž lze vytěžit vyšší výkon. Pořád je před námi ještě dlouhá cesta - sedm závodů dává mnoho příležitostí i bodů. Poslední slovo bych chtěl věnovat týmu, zejména mechanikům, kteří celý týden pracovali dlouhé hodiny v náročných podmínkách. Děkuji jim.