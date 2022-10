Russell zajel nejrychlejší kolo GP Singapuru, bod za něj ale nedostal + STRATEGIE

K tomu by musel do cíle dojet nejhůře desátý, což se Russellovi nepodařilo. Do závodu startoval po penalizaci za výměnu pohonné jednotky z boxové.

Během něj jako první zariskoval a přezul za mokra na hladké pneumatiky, to se mu však nevyplatilo. Navíc chyboval při pokusu o předjetí Micka Schumachera a způsobil si defekt pneumatiky, proto skončil až jako poslední z klasifikovaných.

Nejrychlejší kola GP Singapuru 2022 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Příslibem pro Mercedes však byla rychlost za sucha, druhý Pérez na něj při svém nejlepším pokusu ztratil 1,7 sekundy, třetí Sainz byl o další čtvrt sekundy zpět - ti ovšem na rozdíl od Russella měli o stupeň tvrdší směs (viz níže).



Pneumatiky a strategie

Přechodné pneumatiky včera poskytovaly solidní výdrž i přes vyšší opotřebení. Piloti postupně přecházeli na hladké pneumatiky, museli si však dávat pozor na to, aby na nich nevyjeli mimo suchou stopu, což se v závěru například vymstilo Lewisovi Hamiltonovi při pokusu o předjetí Sebastiana Vettela.

Nejdelší stinty a nejrychlejší kola dle použitých směsí pneumatik | zdroj: Pirelli

Vítěznou strategií přechodná - středně-tvrdá pneumatika zvolili první čtyři piloti a většina dalších - výjimkou byl Ricciardo, jenž si připsal nejdelší stint závodu (36 kol na intermediálkách) a Bottas - ti šli hned do měkké směsi.