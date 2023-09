Závěrečný trenink v režii Sainze. Verstappen dává najevo nespokojenost

V úvodu třetího tréninku se do čela dostal Max Verstappen, zatímco jeho týmový kolega Sergio Pérez si stěžoval na nestabilní zadní část vozu. Velmi dobře však vypadalo i Ferrari, zejména Carlos Sainz byl schopen sázet od prvních metrů velmi rychlá kola. Činil se ale také Leclerc a Ferrari tak pokračovalo v dobré formě z pátku.

Špatně nevypadá ani Mercedes, přesto se v tuto chvíli zdá, že Ferrari má před černými šípy navrch. McLaren včera testoval velké množství nových dílů, na ladění výkonnosti proto logicky tolik času neměl. Možná i proto Norris s Piastrim ztrácejí. Brit se nechal slyšet, že tento víkend neočekává boj o nejvyšší příčky.

Sainz goes quickest!



He leads British duo Norris and Russell with just a few minutes remaining#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/S0F5aXFnie