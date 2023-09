V kvalifikaci vítězí opět Sainz, ani jeden Red Bull nepostoupil do Q3

Q1

Kvalifikační bitvu odstartoval Logan Sargeant. Už z jeho prvního času bylo poznat, že tato trať Williamsu sedět nebude. Noční singapurské podmínky po prvních jízdách nejvíce chutnaly Leclercovi. Minimální ztráta na monackého jezdce svítila u Landa Norrise a Sergia Péreze. S větší časovou ztátou následoval zmíněnou trojici Max Verstappen. Mezi týmy, které se svým výjezdem čekaly, se řadil i Mercedes - zadařilo se a George Russell zajel prozatímní nejrychlejší čas 1:32,478. Ale ani Brit se na tomto místě dlouho neohřál - opět úřádoval Max Verstappen a přeskočil jezdce Mercedesu o 80 tisícin. Že trať zrychlovala potvrdil i Carlos Sainz - další nejrychlejší jezdec v Q1. Jak to bylo v Singapuru těsné potvrdil časový rozdíl 385 tisícin mezi prvním Sainzem a desátým Lawsonem. Jezdci zamířili zpět do svých garáží a mechanici začali jejich vozy připravovat k posledním pokusům první části kvalifikace. Williams byl s oběma vozy v zóně ohrožení a to jim neulehčila ani zpráva o vyšetřování Logana Sargeanta za ovlivnění rychlého pokusu Lance Strolla. Kanadský jezdec se nacházel taky v nepostupové pětce a snažil se svůj čas vylepšit - jeho naděje ale překazila havárie v poslední zatáčce okruhu a kvalifikace byla přerušena. Do Q2 nepostoupil Bottas, Piastri, Sargant, Zhou a Lance Stroll.

Q2

Po opravě bariéry mohla kvalifikace opět začít. Smečku patnácti jezdců vedl Pérez s Verstappenem. Verstappen byl navíc vyšetřován, protože v Q1 nedovoleně zastavil v boxové uličce. Mercedes se svým výjezdem opět čekal a trať mezitím rapidním tempem zrychlovala. Ani jeden z jezdců Red Bullu nezajel zrovna reprezentativní čas, to samé se nedalo říct o smečce španělských jezdců, protože Alonso se Sainzem byli s rozdílem 58 tisícin nejrychlejší. Stříbrným šípům se jejich strategie opět vydařila a George Russell se posunul zpět na první místo. Nejrychlejší muž Q1 Juki Cunoda své rychlé kolo nedokončil - v prvním sektoru byl zpomalen jedním z Red Bullů. Druhé pokusy ukázaly, že singapurská trať rudým býkům opravdu nechutná - Verstappen se smýkal celou tratí a Sergio Pérez se navíc roztočil v prvním sektoru. Verstappen byl sice desátý, ale do nepostupové pětky ho na poslední chvíli odsunul Liam Lawson. Krom Verstappena s Pérezem do Q3 nepostoupil Gasly, Albon a Juki Cunoda.

Q3

První rychlá kola si v závěrečné části zapsali jezdci Haasu s rychlejším Magnussenem. Za nimi zaostali pouze Ocon s Lawsonem. Stříbrné šípy nyní vyjely skoro stejně jako dalších 8 jezdců, ale ani jeden nedokázal dosáhnout na nejrychlejšího Carlose Sainze, který s časem 1:31,170 všem vytřel zrak. S větší ztrátou se za Španěla seřadili Leclerc, Norris, Russell a Hamilton. Šestý Alonso ztrácel bez dvou tisícin celou vteřinu. Druhé pokusy měly o všem rozhodnout - nejrychlejším byl Carlos Sainz, který svůj čas vylepšil a jako jediný se dostal pod hranici 1:31,000. Se ztrátou pouhých 72 tisícin dojel druhý Russell a o dalších 7 tisícin byl pomalejší třetí Charles Leclerc.

GP Singapuru (Singapur) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:30,984 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,056 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:31,063 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:31,270 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,485 6. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:31,575 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,615 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:31,673 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,808 10. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri 1:31,268 11. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:32,173 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:32,274 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:32,310 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:33,719 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:31,991 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:32,809 17. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:32,902 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:33,252 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:33,258 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:33,397

