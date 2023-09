I v druhém tréninku nejrychlejší Ferrari

Umělé osvětlení ozářilo okruh v Singapuru a druhý volný trénink mohl začít. S teplotami pohybujícími se okolo 30 °C se potýkala celá dvacítka jezdců včetně Logana Sargeanta, který stanovil časový benchmark v hodnotě 1:36,897. Williams navíc nejen tento víkend zvolil speciální design inspirovaný hlavním partnerem Gulf - naposledy jsme mohli obdobné zbarvení vidět na vozech McLaren u příležitosti VC Monaka 2021.

BOLDER THAN BOLD 😍



Here's your #GulfxWilliams livery for Singapore, Japan and Qatar! 🤩 pic.twitter.com/h961CO005T