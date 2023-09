První trénink ovládli Leclerc se Sainzem, týmy do Singapuru přivezly spoustu novinek

V Singapuru se začínalo za slunečního svitu a tepla - vzduch 32 °C, trať 44 °C. Za umělého osvětlení se pojede až odpolední trénink, který týmům poskytne relevantnější data. V sobotu i v neděli by se podle meteorologů mohly objevit bouřky.

Městský okruh byl upraven, ubyly čtyři zatáčky v posledním sektoru (za zatáčkou č. 15), díky tomu vznikla další rovinka a délka se smrskla z 5,063 na 4,94 km. Pirelli sem přivezlo to nejměkčí ze své nabídky, tedy směsi C3 - C5.

Vysoké ambice má v Singapuru kromě Red Bullu Aston Martin, naopak Ferrari po velmi dobrých výkonech v Monze očekáváme kvůli vlastnostem pomalého okruhu spíše slabší, což bude také případ Williamsu nastupujícího v jedinečném světlemodrém zbarvení dle svého hlavního sponzora (Gulf).

Do tréninku v 11:30 našeho času vyrazil jako první Lance Stroll následovaný Liamem Lawsonem, jenž stále zaskakuje za zraněného Daniela Ricciarda. U něj se očekává, že bude chybět také příští týden v Japonsku.

It's not called practice for nothing!



Alonso, Norris, and Perez all exploring the limits around this tight Marina Bay circuit 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XA8PzBMa3L