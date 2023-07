McLaren by byl se starší verzí vozu o kolo zpět. Piastri popisuje, co zabilo jeho závod + VIDEO

"Pro mě byla zabijákem degradace pneumatik. Nejsem si 100% jistý, proč tomu tak bylo, ale jde o něco, na co se musím podívat. Šlo o jeden z prvních závodů, v němž jsem se potýkal s tak velkou degradací a s více zastávkami, musíme se toho tedy ještě hodně naučit," popisuje nováček letošního šampionátu po Velké ceně Maďarska.

"Představovalo to jediný klíč mého závodu. V prvním stintu jsem si život ulehčil, a pak to začalo nabírat na obrátkách. Existuje tedy celá řada věcí, které je třeba zkusit zlepšit, ale odjet s pátým místem, i když jsem se tolik trápil, je stále příjemné," pokračuje Piastri.

Příliš se ani netrápí tím, že McLarenu umožnil Landovi Norrisovi jej podseknou poté, co se po startu dostal na druhou příčku: "Nebylo to ideální vyjet za Landem, ale když jste v cíli 30 sekund po něm, tak to moc velký rozdíl nezpůsobilo."

"Hodně to bylo o managementu pneumatik. Opravdu jsem toho moc dělat nemohl, abych se mohl bránit. Proti Checovi [Pérezovi] jsem bojoval tak tvrdě, jak jsem jenom mohl, a během dvou kol mi zmizel z dohledu. Je třeba se podívat na věci kolem managementu pneumatik, nicméně pro tým šlo o celkově dobrý den a Lando prokázal, já moc ne, že když je horko, stále se můžeme udržet vpředu," říká australský pilot.

"Myslím, že kdybychom tady měli staré auto, tak bychom zřejmě skončili o kolo zpět vůči pozici, na které jsme nyní. Stále jde o pozitivní víkend pro tým, dobrý víkend i pro mě, i když toho musím hodně projít, strávit a naučit se. Jsem rád, že jsem se udržel na pátém místě. V jednu chvíli jsem si myslel, že se propadneme ještě více," přiznává Piastri.

Jeho šéf Zak Brown po závodě navíc odhalil, že jeho pilot jezdil s poškozenou podlahou, byť zatím nezjistili, jestli k tomu došlo při vyjetí na trávu během bitvy s Pérezem nebo při jízdě přes obrubníky.

McLaren za poslední dva závody nasbíral 58 bodů, čímž předčil všechny soupeře s výjimkou Red Bullu. Na pátém místě v šampionátu je nyní v "zemí nikoho" - Ferrari má o 80 bodů více, Alpine za ním o 40 méně. Stáj z Wokingu nicméně věří, že se nyní díky fungujícímu balíku vylepšení začne dotahovat na špici.

"Během posledních závodů jsme udělali velký pokrok. Podmínky uplynulý víkend pro nás byly dobrým testem. To, že jsme se udrželi vpředu, je velkým povzbuzení. Můžeme se těšit na to, že si toto tempo přeneseme i další týden do Spa," dodává Brown.