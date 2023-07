Ocon osvětluje pozadí své nehody, měl opravdu namále

Jak uvedl Číňan Guanyu Zhou, po startovních problémech musel celou proceduru po zhasnutí červených světel na Hungaroringu začít znovu. Tím se přes něj přehnalo téměř celé startovní pole. Zhou, snažící se eliminovat škody, šel před první zatáčkou na brzdy a popostrčil zezadu Ricciardův vůz. Navrátilec na scénu GP v řetězové reakci pokračoval a zasáhl Alpine Estebana Ocona. Francouz se svým monopostem vyletěl do vzduchu a dopadl na pravé zadní kolo týmového kolegy Gaslyho, jenž se pokoušel probít vpřed po levém okraji tratě.

Pierre se vrátil k mechanikům s defektem zmíněného kola, poškozeným zadním křídlem a dírou v krytu motoru. Mechanikům stačil jediný pohled, aby jim bylo jasné, že je konec. Ocon ještě obkroužil jedno kolo a poté se stáhl do boxů na pokyn týmu. Ačkoliv na jeho voze nebyl žádný viditelný defekt, jak Ocon přiznal, byl tu zásadní problém.

"Přišel náraz zezadu, když jsem najížděl do zatáčky 1. Byla to chyba Zhoua, jedoucího vzadu. Byla to opravdu obrovská rána. Auto se nejdřív postavilo na zadní a pak vyletělo tři nebo čtyři metry do vzduchu. Po dopadu to byla další pecka. Moje sedadlo se přitom rozlomilo na dva kusy. Takže to leccos vypovídá o síle nárazu. Bohužel, obě auta tak byla vyřazena - je to také důsledek, když startujete zezadu. Někteří piloti mají tendenci víc riskovat. Věděli jsme to a také jsme na to doplatili. Ale další závod už je tento víkend, tak na to chceme rychle zapomenout," popisuje nehodu Ocon.

Guanyu Zhou byl penalizován pěti trestnými vteřinami a na jeho "konto hříchů" přibyly dva body. Stewardi se ztotožnili s tvrzením Daniela Ricciarda, že právě Číňan byl tím, kdo "... spustil řetězovou reakci." Australan nakonec vyvázl z celé šlamastyky bez důsledků.

"I když se jednalo o incident v prvním kole, kdy je pilotům uprostřed několika vozům umožněna jistá benevolence, tento konkrétní incident takovým případem nebyl. Zhou odstartoval pomalu a při nájezdu do zatáčky nedostatečně zpomalil, což mělo za následek zbytečnou kolizi," uvádí se v odůvodnění uděleného trestu.

Otmar Szafnauer vysvětlil, proč sedačka nemohla vydržet | foto: Sahara Force India

U Alpine určitě nevládla nijak optimistická nálada, ale Gasly a týmový šéf Otmar Szafnauer připustili, že by v Maďarsku asi tak jako tak velkou díru do světa neudělali. "Celý víkend nám chybělo tempo, nebyli jsme dostatečně rychlí," kriticky popsal situaci Gasly. Šéf týmu kolizi vyhodnotil jako "... bowling v první zatáčce." Vyjádřil se i k Oconově újmě: "Sedačka je lehká, vyrobená z karbonu, takže když přijde náraz za určitých okolností, rozlomí se."