Špatná volba pneumatik Mercedesu: pomohla by mu stejná strategie, jakou měl Ricciardo?

Holanďan si s Red Bullem dojel pohodlně pro své 14. vítězství v letošní sezóně. Po startu na měkkých pneumatikách přešel na středně-tvrdé, kdežto oba jezdci Mercedesu celý závod odjeli na tvrdších směsích (středně-tvrdá - tvrdá). Jejich stratégové předpokládali, že Verstappenovi pneumatiky ke konci odejdou, pokud nezamíří ke druhé zastávce. Nakonec se tak nestalo, degradace byla nižší, než předpokládali.

Když Hamilton v polovině závodu přešel na tvrdé, stěžoval si, že jsou horší než předchozí středně-tvrdé. Jeho týmový kolega George Russell po Mercedesu požadoval, aby mu na poslední stint nasadili měkké. Z boxové zídky mu však odpověděli, že by na nich do cíle nedojel.

Pneumatikové strategie GP Mexika 2022 | zdroj: Pirelli

Daniel Ricciardo s McLarenem však ukázal, že šlo za daných podmínek o výtečnou strategii. Ve 44. kole nasadil měkkou směs, která byla o 1,6 sekundy na kolo rychlejší než tvrdá v případě Mercedesu, a začal předjíždět jednoho soupeře za druhým. Dotáhl to až na 7. příčku a vyjel si dost na to, aby na jeho konečné postavení neměla vliv ani penalizace, kterou obdržel za najetí do Cunody.

Wolff při dojezdu do boxů Hamiltonovi sdělil, že ve zpětném pohledu jejich strategie nebyla správná. Poté na tiskové konferenci řekl: "Jednozastávková strategie středně-tvrdá - tvrdá vypadala jako ta správná. Bylo překvapením, že středně-tvrdá směs vydržela tak dlouho. Ale zpětný pohled je tou věcí - kdybychom měli závod znovu odstartovat, vybrali bychom si zřejmě jiné pneumatiky."

Na otázku, zda by jim Ricciardova strategie pomohla porazit Red Bull, šéf Mercedesu odpověděl: "Nemyslím si, že bychom je mohli předjet, jelikož s těmi odstupy by šlo v podstatě o opačnou strategii. I měkká - středně-tvrdá by nám poskytlo určitou výhodu v nájezdu do zatáčky č. 1. Lewis byl na vnějšku, takže nevíte, jak by to dopadlo. Ale s odlišnou strategií bychom jim byli určitě blíž."

Lewis Hamilton po týdnu vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek - druhé místo v závodě | foto: Mercedes AMG F1 Team

Mercedes byl v Mexiku s přehledem druhým nejrychlejším týmem, když předčil Ferrari, které se ve vysoké nadmořské výšce překvapivě trápilo, když si jeho piloti stěžovali na špatnou ovladatelnost motoru a jeho nižší výkon. Náskok Scuderie stáhl o 13 bodů, k druhé příčce mezi konstruktéry mu jich však schází ještě 40 a do konce sezóny zbývá odjet již pouze 2 velké ceny.

Podle simulací však Mexiko představovalo jejich nejlepší šanci na vítězství: "Simulace říkaly ano. Ale vidíme tu tendenci, vidíme, že dokážeme soupeřit. Jsem opravdu hrdý na to, co jsme tento víkend dokázali. Experimentovali jsme se spoustu věcí, kluci od motorů fakt posouvali hranice, aby nám také poskytli tu maximální výkonnost. Pokusíme se o směsici pokusit se o maximum, zatímco toho budeme zkoušet co nejvíce pro příští rok," uzavírá Wolff.