Sainz chce brzy vyřešit novou smlouvu s Ferrari. Má však i záložní plán

„Do sezony 2024 nechci vstupovat s tím, že nebudu vědět, kde je moje místo pro sezonu 2025. Už jsem si tím prošel v Red Bullu a v Renaultu, přičemž pro sportovce to rozhodně není ideální situace. Pokud bychom se s Ferrari nedohodli, musel bych se poohlédnout jinde, to je jasné, ale Ferrari je pro mě jednoznačnou prioritou," hlásí Sainz.

V poslední době se přitom rozmnožily spekulace o Sainzových námluvách s Audi. V německém týmu by jej údajně rád viděl Andreas Seidl, který Sainze dobře zná díky společnému působení u McLarenu. Takové zvěsti ale rodák z Madridu rázně dementuje. „Upřímně nevím, proč někdo přichází s něčím takovým, jsou to nesmysly. Asi je to práce novinářů z menších stránek, kteří chtějí získat pozornost. V současnosti jednám pouze s Ferrari."

Jen dodejme, že druhý jezdec Scuderie Charles Leclerc má podle italských médií na stole nový kontrakt, který by měl být v brzké době podepsán. Pokud se tak opravdu stane, nepotvrdí se spekulace o Leclercově přesunu k Mercedesu.