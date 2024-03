"Na stříbrného Leclerca jsme měli, blížíme se Ferrari i Red Bullu," těší Norrise

"Pro nás šlo o velmi dobrý den. Mám velkou radost a jsem hrdý na tým. Třetí a čtvrté místo představují spoust bodů v šampionátu, to je tedy to první věcí," popisuje s úsměvem Norris, jenž se v závěru dotahoval na Charlese Leclerca před sebou.

A tentokrát věří, že mohl skončit před ním: "Charles nás připravil o místo. Myslím, že naše tempo bylo o něco lepší. Na začátku nás podsekli dřívější zastávkou, pak jsem jej ve druhém stintu stahoval a trochu doufal v druhé místo."

"Myslím, že naše rychlost dnes byla dost dobrá. Ale Ferrari a Carlos odvedli velmi dobrou práci, klobouk dolů před nimi, byli rychlí po celý víkend. Já jsem se cítil dobře, dokázal jsem velmi dobře pečovat o pneumatiky, což byl dobrý krok. Původně jsem nečekal, že budu na pódiu, takže mám velkou radost," popisuje své pocity pilot McLarenu.

Poskytl mu výsledek důvěru v to, že letos bude moci častěji bojovat o pódia? "Ano. Je jasné, že tento okruh nám sedí trochu více, takže jsme na to mohli tlačit a odemknout trochu rychlosti," odpovídá Norris, jenž je v šampionátu se ztrátou jediného bodu šestý za svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim.

"Ale stále to je další krok do Ferrari, Red Bullu. Jsou o krok nebo o dva kroky před námi, musíme je tedy dohnat. Ale je jasné, že se přibližujeme a tento den to přesně potvrzuje," říká spokojeně Norris o pokrocích svého týmu.

"Velké díky všem u McLarenu. Blížíme se našem cíli. Je to hezké být opět na pódiu, snad se jich dočkáme mnohem více," přeje si 24letý pilot, který svému týmu letošními výkony pomohl se dostat na prozatímní třetí příčku v šampionátu konstruktérů před Mercedes, Aston Martin a další pronásledovatele.