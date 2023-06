Z první řady odstartuje Verstappen a Hülkenberg, Leclerc se nedostal do Q3

Q1

Pneumatiky do přechodných podmínek se staly ideální volbou pro začátek první části kvalifikace. Ale štěstí nepřálo Zhouovi, který se potýkal s technickými problémy a na chvíli byly vyvěšeny i červené vlajky. I přes to se Zhou nakonec dokázal dostat do boxů a jeho mechanici mohli začít pracovat na autě.

Zhou has now pulled over to the side of the track #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Z40iNRohZl — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Do té doby zajel čas jen Sargeant, Albon a Bottas. V první zatáčce probrzdil de Vries a Piastri.

S restartem a návratem Zhoua do kvalifikace začalo nad kanadským okruhem pršet a všichni se snažili zajet svá rychlá kola co nejrychleji. O první místo se přetahoval Alonso s Verstappenem, ale díky neustálému zrychlování zasáhli do bitvy i ostatní jezdci. Začal neuvěřitelný boj s počasím a strategií, který korunoval provoz ve třetím sektoru. Nakonec byl s časem 1:20,851 nejrychlejší Verstappen, kterého následoval Alonso a oba Mercedesy. Do Q2 se nedokázali probojovat Cunoda, Gasly, de Vries, Sargeant a Zhou.

Q2

Blížící se mračna stále vyvolávala vrásky na čelech všech jezdců a všichni se snažili odjet rychlá kola na jistotu. Nejvíce využívanou směsí byla ze začátku opět přechodná, ale Alex Albon to risknul a vyjel na slickách. Trať osychala a červeně označená směs se rázem stala tou nejrychlejší. Ale po chvíli začalo opět pršet - na to doplatil Leclerc s Pérezem, kteří společně se Strollem, Magnussenem a Bottasem nepostoupili do závěrečné Q3.

Lance loses it and goes for a big spin and slide 😲



He somehow manages to keep it going! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/yC3qYazOUb — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Q3

Max Verstappen potvrzoval své kvality a dokázal se propracovat až k času 1:25,858. Druhé místo patřilo Hülkenbergovi, ale dalšímu zrychlování dal červenou Piastri, který nezvládl ukočírovat svůj McLaren a kvalifikace byla červenými vlajkami přerušena.

Piastri loses it at Turn 8 and hits the barrier



Driver is OK, but it's an early end to Oscar's session 😔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/9VBNLoOYdW — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Velké množství vody na okruhu již další zrychlení nepřineslo a Max Verstappen se mohl radovat z další pole position.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:25,858 2. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:27,102 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:27,286 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,627 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:27,893 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:27,945 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:28,046 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:29,294 9. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:31,349 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:18,725 11. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:20,615 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:20,959 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:21,484 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:21,678 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:21,821 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:22,746 17. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:22,886 18. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:23,137 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:23,337 20. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:23,342

