Ve „tříminutovém“ tréninku nejrychlejší Bottas

Šedesátiminutový trénink odstartoval tandem Red Bullu, ale jak rychle FP1 začal, tak byl i přerušen - po třech minutách vypověděl Gaslymu službu jeho Alpine a byly vyvěšeny červené vlajky. Sám francouzský jezdec reportoval problém s hnací hřídelí.

And almost immediately Pierre Gasly has stopped at the side of the track 😖 🚩 RED FLAG 🚩 #CanadianGP #F1

Ale to nebylo jediné - ředitelství závodu mělo problém s kamerovým systémem na okruhu a z bezpečnostních důvodů se restart stále oddaloval.

More details on the stoppage 👀



"The session restart has been delayed due to issues with the local CCTV. The local organisers are working to resolve the issue and until that time we can't restart for safety reasons"#CanadianGP #F1