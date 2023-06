Také druhý trénink opanoval Verstappen. Alonso v závěsu

Do čela se v úvodu druhého tréninku dostali jezdci Ferrari, kteří kroužili na nejměkčí směsi pneumatik. Rychlejším byl Carlos Sainz, který zajel čas 1:14,999. Leclerc zajel o šest desetin pomaleji. Ve druhém měřeném pokusu se Monačan zlepšil, ale i tak ztrácel na svého kolegu dvě desetiny. Pokračovaly stížnosti jezdců na poskakování, aktivně si v tomto směru opět počínal George Russell.

Po čtvrt hodině zaujal místo v čele výsledkové listiny Max Verstappen, jenž kroužil na střední směsi pneumatik Pirelli. Nejrychleji zajel i přesto, že se v některých zatáčkách musel se svým vozem doslova prát.

Halfway point in the session...



It's Max setting the pace, Fernando's not far behind, followed by Nico Hulkenberg - an impressive lap from the Haas driver 👏#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3u5SaXmtOT