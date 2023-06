Vypadáme poněkud "hloupě", zhodnotil Wolff vzájemný incident svých jezdců

Mnohým fanouškům týmu s třícípou hvězdou ve znaku zatrnulo, když se během kvalifikace na cílové rovince málem srazili oba piloti týmu. Věřím, že se mnoho příznivců nejen Mercedesu vybavil rok 2016. Pravda, tehdy šlo o závod, nicméně za třetí zatáčkou se dostali do závodního clinche Nico Rosberg s Lewisem Hamiltonem a výsledkem byly oba vozy mimo trať. Není třeba zdůrazňovat, že pro oba Grand Prix Španělska skončila.

Nico Rosberg a Lewis Hamilton po kvalifikaci v Barceloně ještě netušili, co je čeká druhý den | foto: Daimler AG

Samozřejmě se rojily otázky nejen k pilotům, ale i samotnému šéfovi stáje. Toto Wolff s odvoláním na týmovou komunikaci nemínil nijak dramatizovat událost, která nakonec skončila pro Russella i Hamiltona bez vážnějších následků. Oba byli v závěru Q2 vypuštěni z boxů, každý s poněkud odlišným cílem: Russell byl prvním, kdo se měl pokusit o zlepšení času a v danou chvíli své kolo končil, Hamilton se k němu chystal. Jenže George se zdržel v zatáčce 5, v níž volil značně širokou stopu, zčásti také kvůli výletu Sergia Péreze a jeho návratu na trať.

Russell tedy vypustil snahu o rychlé kolo, zahříval pneumatiky pro další pokus a dotazoval se týmu, kdo by mohl být potenciální překážkou. Z boxové zídky mu sdělili, že před ním jeden Juki Cunoda a rychle se k němu blíží Max Verstappen. Pak se ještě objevil Carlos Sainz jr., takže Russell se nervózně tázal: "Ještě někdo další?" Kromě pokynu Start 2 už nedostal žádný pokyn, proto se rozhodl využít větrného pytle za Sainzem.

Jenže v té chvíli zezadu přilétl Hamilton, chystající se na své rychlé kolo. Také on nechal projet Verstappena a Sainze jr., přičemž ani on nedostal od týmových zástupců varování, že by někdo mohl jeho rychlé kolo ohrozit. Když Lewis před poslední zatáčkou zrychlil, nastala situace, že se oba Mercedesy ocitly bok po boku. Russel vůbec netušil, že Lewis jede za ním, ten nejspíš předpokládal, že týmový kolega mu chce udělat místo. Jenže Russell se pomalu chystal na nájezd do první zatáčky a hodlal zaujmout závodní stopu. A rázem bylo zle.

Hamilton musel zpomalit a dokonce se levou stranou vozu ocitl na trávě. Podle záběru z videa bylo evidentní, že po vzájemném kontaktu přišel Hamilton o levý winglet na předním křídle. Ve všem neštěstí ale nedošlo ke kolizi, jen další pokus o zlepšení času byl zmařen.

"Všechno bylo důsledkem špatné komunikace, protože piloti jednoho týmu do sebe určitě v posledním kole kvalifikačního setu nehodlají narazit. Šlo o nešťastnou situaci, protože George prostě vjel do kola, které Lewis považoval za svou poslední šanci a nemyslel, že i Russell pojede rychlé kolo. Vypadá to poněkud hloupě, ale pravda je mnohem jednodušší. Za vším je pouze špatná komunikace," vysvětloval Toto Wolff.

Toto Wolff dramatickou chvíli svých pilotů zlehčoval, jak to jenom šlo | foto: Daimler AG

FIA samozřejmě reagovala, nicméně Russell vyvázl i incidentu pouze s formálním napomenutím. Wolff ji uznal jako týmové pochybení a připustil, že ji stáj Mercedes musí přezkoumat, aby se předešlo v budoucnu případnému opakování.

"Je to v zájmu týmu a jde o věc, kterou v naší komunikaci musíme po incidentu přezkoumat, aby už se neopakovala. Ale nemyslím, že by šlo o nějak dramatickou situaci, protože auta nejela zase tak rychle. Ani bych za touto záležitostí neviděl souvislost s rokem 2016, kdy jsme přišli o obě auta hned v prvním kole, tam jsme byli rychlí až moc. Nakonec to byl takový triviální konflikt, hloupě vypadající," dodal Wolff.