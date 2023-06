"Máme nejsilnější tým!" Hamilton po vylepšení Mercedesu cílí na Red Bull

Německý tým se na začátku sezóny trápil s výkonností svého balíku charakteristického ultra-úzkými bočnicemi. V Monaku poprvé nasadil klasické řešení po vzoru Red Bullu a na klasické závodní trati v Barceloně si hned dojel pro bronz a stříbro.

To týmu dalo naději, že s fungujícími novinkami našel ve vývoji ten správný směr, který by mu mohl pomoci opět se dostat na vítěznou vlnu, obzvlášť když se posunul mezi konstruktéry na druhé místo před Aston Martin a Ferrari.

Má nyní Mercedes dostatečně dobrou platformu na to, aby se posunul ještě výše? "Rozhodně. Během mého závodění vždy platilo, že když jste rychlí [v Barceloně], pak byste měli být rychlí všude," poukazuje Hamilton na dobré výsledky týmu na okruhu, který díky své všestrannosti dlouho sloužil pro testování monopostů.

Lewis Hamilton s vylepšeným Mercedesem v Barceloně | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Kvůli tomu, jak tato auta fungují, mají trochu úzký provozní rámec, takže přijdou trati, kde možná nebude tak skvělá. Ale doufám, že tomu tak nebude," pokračuje sedminásobný šampion, který momentálně jedná o prodloužení své smlouvy se Stříbrnými šípy.

"Dostali jsme se na druhé místo v šampionátu konstruktérů a myslím, že máme ten nejsilnější tým, zejména jezdce - George [Russell] a já dosahujeme každý víkend skvělých výsledků," chlubí se Hamilton výkony, kterých dosahují i s méně konkurenceschopným vozem, než míval.

"Teď jen musíme trochu zvýšit výkonnost. Vím, že na tom všichni tvrdě pracují. Snad se nám v určité fázi podaří dostihnout tyto Red Bully," poukazuje britský pilot na své úhlavní soupeře.

Kanada bude pro Mercedes výzvou - nečeká, že by tam už mohl bojovat s Red Bullem | foto: Red Bull Content Pool

V Kanadě to ale tento víkend budou mít náročné. "Faktem je, že tento balík vylepšení funguje dobře na okruzích, jako je Barcelona, se spoustou rychlých částí. Více se nám daří na rychlých okruzích, kde jste limitování předními pneumatikami. Montreal je hodně odlišný. Nachází se na něm více pomalých zatáček, celkem hodně rovinek s plným plynem. Čekáme, že to tam bude náročnější," podotýká šéfinženýr Andrew Shovlin.

"Nemyslíme si, že to tam budeme mít s Red Bullem na těsno. Čekáme, že Kanada bude větší výzvou než neděle prožitá v Barceloně. Bude se více podobat dřívějším závodem, kdy jsme si to rozdávali s Ferrari, Astony a nyní se do této skupiny přidalo Alpine," pokračuje.

"Ale je tam skvělé závodění. Bude to dobrá zábava a rozhodně budeme bojovat o to, abychom z výkonnosti vyždímali co nejvíce. Podle toho, jak si nyní stojí pole, můžete být druzí nebo desátí - rozděluje to jen pár desetinek," dodává Shovlin.