"Trať byla z 99% suchá, když jsem zajel do boxů." Alonso lituje promarněné šance na vítězství

Do cíle dojel nakonec druhý se ztrátou téměř 28 sekund za Holanďanem s Red Bullem a jde o jeho nejlepší výsledek v této sezóně, přesto podle inženýrů mohl závod vyhrát, pokud by ihned nasadil přechodné pneumatiky. Jenže ještě půl kola před jeho zastávkou u Aston Martinu nevěděli, co mají udělat.

Oba s Verstappenem ujížděli zbytku pole a protáhli si první stint před jedinou zastávkou, která byla plánovaná v suchém závodě. Jenže ke konci se hustě rozpršelo a správná volba pneumatik v danou chvíli byla náročná. Piloti kolem přezouvali na intermediálky, ti však neměli co ztratit.

Pneumatikové strategie GP Monaka 2023 | zdroj: Pirelli

Krátce před nájezdem do boxů mu inženýr sdělil, ať zajede do boxů pro středně-tvrdé hladké pneumatik, s čímž pilot souhlasil: "Abych byl upřímný, tolik deště jsme nečekali. Mysleli jsme si, že půjde o krátkou sprchu a trať brzy vyschne, protože byla velmi horká. Upřímně jsme si mysleli, že to dokonce dojedeme na středně tvrdých pneumatikách," popisuje šéf týmu Mike Krack.

"Ale špatně jsme odhadli míru deště, protože na jedné části okruhu to velmi dlouho trvalo, než začalo pršet, a pršelo velmi málo. Asi šlo o chybu úsudku, protože jsme se domnívali, že se intermediálky rychle opotřebují v této části trati. Nakonec šlo o vědomé rozhodnutí přejít na středně-tvrdé. O kolo později jsme pak viděli, že to nebude fungovat," vysvětluje.

Pokud by déšť nezesílil a rychleji ustál, dávalo by to smysl a Alonso by měl šanci porazit Verstappena, jehož tempo bylo v tu chvíli slabší. Pokud by se mu ho nepodařilo podseknout, měl by v závěru velkou výhodu a dostal by Maxe na sjetých přechodných pneumatikách pod tlak.

One step higher, hungry for more. 🤝



Debrief today’s P2 #MonacoGP finish with @fernandoalo_oficial as he recaps a challenging race and looks ahead to Barcelona. pic.twitter.com/xm9yBCBJiY — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 28, 2023

"Mě bylo naprosto jasné, že v tom kole, kdy jsme zastavili, byla trať naprosto suchá - s výjimkou zatáček sedm a osm. 99% okruhu bylo zcela suchých, proto jsem zastavil pro hladké pneumatiky. Podle předpovědi mělo jít o drobnou přeháňku. Na ty za námi jsme měli velký náskok, abychom nasadili hladké pneumatiky, a pokud by to bylo nezbytné, tak hladké," přibližuje Alonso zdánlivě nelogické rozhodnutí svého týmu.

"Jenže za minutu a půl, když jsem znovu projížděl zatáčkami 5 - 8, se to zcela změnilo. Ve výjezdovém kole na hladkých pneumatikách bylo tedy velmi mokro, když jsem jimi projížděl, ale v tom kole, kdy jsme zamířili do boxů, bylo úplně sucho," lituje zklamaný španělský pilot, který je odhodlaný splnit svůj cíl - dosáhnout na vítězství - a pořádně to roztočit tento víkend v Barceloně, kde ho čeká domácí závod.