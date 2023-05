GP MONAKA: Verstappen ovládl proměnlivý závod, Ferrari nadále klesá

Jestliže se před závodem hovořilo o možném zdramatizování přítomností deště, předtucha se splnila zhruba z poloviny. Kapky dorazily nad Monte Carlo v poslední čtvrtině závodu, ale zásadně ho neovlivnily - pokud nebudeme počítat různé výlety mimo trať a kontakty s bariérami. Největší malér adeptovi na nečekané vítězství učinil jeho vlastní tým.

Zpočátku bylo vše jasně rozdané - jenom Verstappen na středně tvrdé směsi měl obavy, jak dlouho kvůli predikci deště jeho pneumatiky vydrží. Alonso sice ztrácel od osmi do jedenácti vteřin, ale s opačnou strategií byl stálou hrozbou. Nakonec Max vydržel hru nervů, když zhruba od 55. kola začala trať stále více vlhnout, udělali u Aston Martinu fatální chybu - odvolali Fernanda do boxů a nasadili mu nepochopitelně středně tvrdé pneu. O kolo později byli v boxech jak Verstappen, tak i Alonso pro intermediates, ale to znamenalo pro Španěla velkou ztrátu.

Nálada na bodu mrazu panovala i u Ferrari. Špatně naplánovaná zastávka v boxech u Sainze znamenala, že se mu nepovedl undercut na Ocona, ve výsledku při přechodu na pneu do přechodných podmínek ztratili "koníci" další pořadí. Padaly také pokuty, vrchním smolařem se stal Pérez, jenž si v uličkách města hazardu vyzkoušel snad všechno, aby skončil na chvostu pole a daroval kolegovi další bodový náskok.

Podrobnou reportáž z Grand Prix Monaca přineseme v co nejkratší době.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:48.51,980 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 18 + 27,921 3. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 15 + 36,990 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 13 + 39,062 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 56,284 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 1:01,890 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 6 + 1:02,362 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 1:03,391 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 2 + 1 kolo 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1 + 1 kolo 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 12. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 2 kola 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 2 kola 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 2 kola 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 2 kola 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team odstpoupil 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant nehoda Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W14

Mercedes M14 1:15,650

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ