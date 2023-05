Velmi těsnou kvalifikaci ovládl Verstappen, Pérez boural v první části

Alex Albon a Logan Sargeant odstartovali se svými rychlými koly monackou kvalifikaci. Duo Williamsu následoval tandem AlphaTauri. Ale zrovna těmto týmům se v Monaku nedaří, tudíž byl pád pořadím celkem očekávatelný. Po prvních pokusech byl nejrychlejší Verstappen s Pérezem, kterým na zácha dýchali jezdci Aston Martinu - Alonso ztratil pouhou desetinu a zapsal si první dva nejrychlejší sektory. Leclerc byl až za touto čtveřicí. Docházelo k dalšímu zrychlování časů - průběžně byl první Norris (1:13,485) a druhý Piastri (+0,157). Zrychlit chtěl i Pérez, ale na svoji rychlost doplatil a jeho druhé kvalifikační kolo skončilo v první zatáčce. Následovalo vyvěšení červených vlajek a pozastavení kvalifikace.

Po restartu stanovil další nejrychlejší čas Verstappen (1:13,038), ale neměl to jednoduché, protože se o první místo přetahoval s Alonsem. Zabrat musel Sainz s Hamiltonem, kteří byli na nepostupových pozicích. Nakonec dokázali postoupit oba dva, ale takové štěstí už neměli Sargeant, Magnussen, Hülkenberg, Zhou a havarující Pérez.

Od začátku druhé části byl nejrychlejší Verstappen (1:12,038). Vepředu byl i Alpine či Aston Martin. Vedle jmen jezdců Ferrari svítila stejně jako v Q1 větší ztráta. S nimi dokázaly ještě držet krok McLareny, ale další jezdci ztráceli podstatně víc. Mezitím dokázal Verstappen zrychlit ještě víc a jako první se dostal pod hranici minuty a dvanácti vteřin (1:11,908). Zrychlit musely i stříbrné šípy, přičemž byl o 3 desetiny rychlejší Russell, Hamilton hlásil problémy se zavěšením a byl stále na hranici nepostupujících. Se zavěšením měl problém i Norris, který trefil bariéru.

