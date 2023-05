Hamilton do Ferrari? Nejednáme, zní z obou táborů

„Jo, minulý týden jsme poslali Leclerca k Mercedesu a Sainze do Audi. Teď jsem tu sám a asi budu sám i závodit. Uvidíme, jak to se mnou dopadne," odpověděl šéf Scuderie Frederic Vasseur v nadsázce novinářům. A dodal: „V téhle fázi sezony je to každý týden jiný příběh. Bavíme se spolu a nepřestaneme jen proto, že nás vy novináři naháníte, ale žádnou smlouvu jsme mu nenabídli."

Podobná slova zvolil při tiskové konferenci také Lewis Hamilton. „Spekulace jsou běžné, nicméně momentálně pracujeme na nové smlouvě s Mercedesem, přičemž můžu říct, že se blížíme do finální fáze. Mercedes je pořád tým schopný vyhrávat, jen teď máme dva roky po sobě špatné auto, ale děláme maximum pro to, abychom situaci otočili."

Až čas nicméně ukáže, jak vše dopadne. Podle posledních spekulací má o Hamiltona eminentní zájem především prezident Ferrari John Elkann. Sedminásobný šampion by měl být základním stavením kamenem přestavby týmu. Nejvyšší špičky Ferrari prý doufají, že by do Maranella přilákal i řadu inženýrů z Mercedesu. Vypadá to jakoby Italové chtěli zopakovat historii, kdy v devadesátých letech podobným způsobem "vybrakovali" Benetton.