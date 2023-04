Vasseur přibližuje vývojové plány pro nadcházející závody, Ferrari koncept vozu letos měnit nehodlá

Scuderia zažívá jeden z nejhorších vstupů do sezóny ve své novodobé historii, když se jí v první třech závodech nepodařilo ani jednou dostat na pódium. Naposledy z Austrálie odjela úplně z prázdnou, když Charles Leclerc po kolizi s Lancem Strollem nedojel do cíle a Carlos Sainz po penalizaci za kontakt s Fernandem Alonsem skončil mimo body - FIA ani po zaslání žádosti o přezkoumání incidentu jeho trest nezmírnila.

V Itálii se objevily domněnky, že je třeba změnit koncept vozu, aby Ferrari dokázalo konkurovat Aston Martinu s Red Bullem. Vasseur však potřebu vydat se na odlišnou cestu v konstrukci SF-23 odmítá: "Ne, to si nemyslím. Přijdeme se přívalem novinek."

"Ne v Baku, protože tam budeme mít aerodynamický balík pro danou úroveň přítlaku a se sprintérským závodem by to nebylo nejjednodušší. Ale od Miami, Imoly, ne od Monaka, ale od Barcelony - v každém závodě budeme mít na voze něco nového," přibližuje šéf Scuderie.

Ferrari v šampionátu ztrácí na třetí Mercedes 30 bodů | foto: Pirelli

"Držíme se plánu, jen jsme ho, myslím, trochu upravili, pokud jde o vyvážení a chování. Auto bylo v Melbourne mnohem lepší a v tomto směru budeme pokračovat," ujišťuje Vasseur, jenž nese nelibě to, že jsou před nimi v poháru konstruktérů kromě Red Bullu také Aston Martin i Mercedes.

"Nevím, jestli o tom můžu mluvit... nejde o B-auto, pokud je to to, co chcete naznačit. Nepřijdeme s ničím úplně odlišným. Budeme pokračovat ve vylepšování tohoto - a vylepšovat ho budeme masivně," slibuje 54letý Francouz.

"Musíte zvážit všechny aspekty takové změny. Pustit se během sezóny do nového projektu, začít od nuly, postavit nové auto - nechci říct, že to je nemožné, bylo by to však velmi obtížné zejména kvůli rozpočtovému stropu, ale i kvůli omezením v podobě času stráveného v aerodynamickém tunelu.

Dokud jsme schopni auto vyvíjet, získávat body v oblasti aerodynamiky, zlepšovat vyvážení, stabilitu atd., tak si myslím, že to má smysl tlačit na to v tomto směru," dodává Vasseur.