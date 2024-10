Ferrari vyřešilo anomálii a je zpět. V Austinu nasadí poslední letošní vylepšení

Největší balík nových dílů se na rudém voze objevil ve Španělsku, s nimi se ale vrátilo poskakování, které způsobovalo problémy zejména v rychlých zatáčkách. Piloti ztráceli důvěru v auto a inženýři v Maranellu museli učinit krok zpět a vrátit se ke starší specifikaci podlahy, než nalezli řešení.

"Po Španělsku jsme necítili, že bychom ztratili směr, byla tam však určitá anomálie mezi tím, co se dělo v tunelu a tím, co jsme pozorovali na trati. A museli jsme to vyřešit. To je zkrátka proces: když zjistíte anomálii, musíte ji vyřešit, pokusit se ji pochopit a pak se dostat zpět. A jak jste viděli, pochopili jsme ji a vrátili se zpět," popisuje šéf výkonnosti Jock Clear.

Podobné potíže řešili také u Aston Martinu, Mercedesu či Red Bullu, kde novinky také nepřinesly jen pozitivní výsledky. V aerodynamickém tunelu se na rovné běžící podlaze nedá přesně simulovat to, co se děje na trati při průjezdu přes obrubníky a nerovnosti. "Vždy budete mít tyto anomálie a obzvlášť s přísavným efektem jsou větší, protože ta blízkost k povrchu poskytuje více výkonu," říká Clear.

