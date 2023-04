FIA přidala Sainzovi další trest, v Itálii volají po vyhození Witticha: "Stejně jako Masi dělá všechno špatně!"

Sainz dostal za kontakt s Alonsem po restartu v závěrečné fázi závodu pětisekundovou penalizaci, kvůli níž se ze čtvrtého místa propadl mimo body na 12. příčku.

Španěl byl velmi rozzlobený a odmítal hovořit s novináři: "Nebudu mluvit nebo to komentovat, dokud nezajdu za komisaři a oni tuto penalizaci neodvolají. Jde o tu největší ostudu, jakou jsem ve sportu za mnoho let zažil a cokoliv bych teď řekl, tak to raději neudělám."

Komisaři se nicméně nespokojili pouze s pěti sekundami - po vyslechnutí pilotů, shlédnutí videa a telemetrie jeho konto dodatečně zatížili ještě dvěma trestnými body. Ty samy o sobě Carlose moc mrzet nemusí, protože jde o jeho první body. Zákaz startu v závodě následuje tehdy, pokud jich během roku jezdec nasbírá 12.

Velká média na to v Itálii podrážděně reagují: "Lídr soutěže Niels Wittich od nás dostává nulu. Stejně jako jeho předchůdce Michael Masi udělal všechno špatně. Chce se krýt na všech frontách, aby nenesl zodpovědnost," píše Corriere della Sera.

"FIA také dostává nulu, protože nepředvedli vůbec žádnou flexibilitu při uplatňování pravidel. Ve skutečnosti vůbec nebyla uplatněna řádně. Musí Witticha ihned vyhodit," pokračuje list s tím, že sice "se Sainz musí dívat do zrcátek, ale trest byl přehnaný."

Corriere dello Sport kritizuje také vedení Scuderie, která společně s jezdci dělá stále pořád hodně chyb, což je důvodem, proč si z Melbourne odvážejí nulu: "Ferrari ztrácí trpělivost s příliš nervózními jezdci. Leclerc byl ihned KO, zatímco Sainz měl šanci na pódium, ale všechno si zničil sám."

"Musíme psát o chybách v množném čísle, protože to nekončí u jedno chyby. Není to náhoda, že Ferrari má jen 26 bodů. Leclerc zuřil a měl by se zklidnit. Samozřejmě, že pomalé Ferrari tomu nepomáhá, ale prohrávat tímto způsobem všechno jen zhoršuje. Ferrari si pódium zcela zasloužilo, ale Sainz nárazem do Alonsa všechno zahodil," uzavírají italské noviny.