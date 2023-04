"Náskok Red Bullu ukazuje, že nová pravidla nejsou tak omezující, jak se čekalo," tvrdí McLaren

V minulém roce došlo ke změně monopostů, které více spoléhají na přísavný efekt a větší podíl přítlaku generovaného podlahu. Důvodem bylo usnadnit jízdu vozů za sebou v turbulentním vzduchu, zlepšit možnosti pro předjíždění a zpestřit tak závodění.

Pravidla byla zpřísněna, přibylo textu a odstavců ve snaze zamezit šedým zónám a tomu, aby jeden tým všem utekl. Někteří se obávali, že i díky rozpočtovým stropům bude F1 tak vyrovnaná, že se bude spíše podobat specifickým sériím, kde se závodí se stejnými vozy. To se naštěstí ukázalo jako liché.

Podle Stelly pravidla stále poskytují dostatek prostoru pro inovace. I po dvou letech vývoje jsou mezi týmy velké rozdíly a potenciál pro zlepšování je stále velký zejména díky různým směrům při vývoji podlah. Red Bull a Ferrari šli zcela jinou cestou bočnic, Mercedes je loni naopak téměř eliminoval.

Andrea Stella (vlevo) v dobách společného působení s Fernandem Alonsem u Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

"Musím přiznat, a myslím, že většina týmů by přiznala totéž, že než se nová generace aut poprvé dotkla vozovky, tak jsme si mysleli, že jsou pravidla dost restriktivní. Ale jakmile jsme se vyrazili na dráhu, tak jsme si uvědomili, že nabízejí spoustu výkonnosti, obzvlášť podlaha," popisuje Stella.

"Přísavný efekt může být z technického hlediska využitý mnohem více, než podle mě kdokoliv ve Formuli 1 očekával. Když se podíváte na úroveň propracovanosti geometrií, zejména částí směřujících k zemi, takže ne příliš viditelných, na složitost průtokového pole a vertikálních struktur, které chcete vytvářet pod autem, tak ty zašly za hranici toho, co pravidla očekávala. Z technického pohledu jde o fantastickou cestu," pokračuje šéf McLarenu.

Detail podlahy letošního Red Bullu RB19, srovnání s loňskou verzí ve vloženém výřezu - nízký tlak pod klapkou urychluje proudění vzduchu, čímž pomáhá zvýšit přítlak generovaný spodní částí vozu | zdroj: Giorgio Piola

Tento nečekaný potenciál pro vývoj komplexních podlah podle něj odměňuje ty, kteří učinili správná konstrukční rozhodnutí, jak je vidět na náskoku Red Bullu nad zbytkem pole i v letošní sezóně.

"Z pohledu podívané to znamená, že kdokoliv odvede lepší práci, jako ji momentálně odvádí Red Bull, tak může získat konzistentní konkurenční výhodu nad to, co mohlo být očekáváno. Má to své technické příčiny, proč tomu tak je, a nakonec jde odměnu pro ty, kdo odvádějí lepší práci než ostatní," uzavírá Stella.