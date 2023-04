Piquet jr. otevřeně o havárii v Singapuru: "Briatore mě vydíral, Massu jsem nechtěl poškodit!"

Patnáct let není tak dávno, aby si mnozí z nás ten okamžik nepamatovali. Patnáctý závod sezóny 2008, Grand Prix v ulicích Singapuru. Na konci 13. kola zajíždí do boxů Fernando Alonso, kolo nato rozbíjí svůj vůz jeho týmový kolega Nelson "Nelsinho" Piquet jr.

Španěl tím získává proti mnohým pilotům výhodu, navíc Felipe Massa zpacká zastávku v boxech, z nichž odjede s utrženou tankovací hadicí. Přichází tak o cenné body a právě ty mu v posledním dramatickém závodě roku na domácí půdě chybí.

Dnes jedenačtyřicetiletý vicemistr světa 2008 zvažuje právní možnosti, zda nenapadnout výsledky onoho roku z důvodu, že tehdejší boss F1 Bernie Ecclestone už před koncem ročníku stejně jako bývalý prezident F1 Max Mosley věděli o havárii v Singapuru zásadní věc - šlo o úmysl, mající za cíl posunout Alonsa na špici.

Za těchto okolností by bylo možné výsledky závodu anulovat, což by znamenalo odpočet bodů Lewise Hamiltona za třetí místo a tím i změnu v historických záznamech.

"Byl to týmový příkaz pomoci kolegovi v našem týmu. Rozhodně se nejednalo o záměr nějak poškodit Felipe Massu. O to tehdy vůbec nešlo. Ano, byla to chyba. Snil jsem, že budu v F1 několik let, ale přišel Singapur a já se ocitl v oné pozici, psychicky mě postavili ke zdi. Mnoho lidí se mě ptá: »Udělal bys to znovu?« Moje přirozená odpověď zní NE.

Ale tehdy jsem byl mladý a pod obrovským tlakem. V F1 jsem neměl nikoho blízkého, jenom toho tyrana, jenž si pořád stěžoval, tlačil na mě a stále mi vyhrožoval »Tohle je tvoje poslední šance!« Měl jsem dojem, že ztrácím naděje, najezdil jsem víc testů a vypadal jen jako další týmový kolega, jenž vedle Alonsa nebyl dost dobrý, jako Kovalainen.

Alonso si tehdy chtěl podmanit svět - jezdil s nožem mezi zuby. S ohledem, jak jezdí dnes si zkuste představit, jaké to asi bylo před patnácti lety. Ale přiznávám, dopustil jsem se chyby," uvedl Nelsinho Piquet v podcastu Pelas Pistas.

Nelsinho Piquet v době, kdy došlo ke skandálu v Singapuru | foto: Lotus F1 Team

Není třeba dlouze spekulovat, koho míní oním tyranem. Piquet jr. neváhá použít dokonce termín šikana. A také tady vidí jeden onen důležitý moment, jenž se odrazil na jeho závodním projevu - absenci spřízněné osoby.

"Při mé první sezóně v F1 můj otec na žádné závody nejezdil. Byl tu jen Flavio, šéf týmu a můj manažer. Ovšem nejen můj, ale dalších asi šesti pilotů na startovním roštu. Jeho přístup nebyl tak groteskní, jak ho známe z televize, byl mnohem horší. Cítil jsem se osamělý a to mě zcela destabilizovalo; lidé jen těžko mohou pochopit, čím vším jsem si prošel.

Zůstal jsem ještě část roku 2009 a pak jsem musel odejít. Odvolal se na singapurský skandál ,crashgate', o němž se tehdy naplno začalo hovořit - už nebylo nijak možné vrátit korunu Massovi a sesadit Hamiltona. Briatore zrušil mou smlouvu a oznámil, že na moje místo nastoupí Grosjean. Zacházel se mnou jako se psem.

Piquet sr. svého syna brání a na Briatoreho adresu se nevyjadřuje nijak lichotivě | foto: Lotus F1 Team

Když to udělal, tak jsem mu řekl: »Zacházíte se mnou jako s kusem hadru, vyhazujete mě jako nějaký odpad, tak cítím povinnost promluvit.« O tom příběhu se tehdy všichni dozvěděli, pro mě to bylo hrozné. Cítil jsem obrovské trauma, protože mě mnoho lidí odsuzuje, aniž by té situaci porozumněli," dodává Brazilec, jemuž se ani tímto kontroverzním způsobem nepodařilo si sedačku v F1 udržet.

Brazílie tak byla stižena dvakrát - po Emersonu Fittipaldim, Nelsonu Piquetovi sr. a Ayrtonu Sennovi se nedočkala dalšího šampiona a rodinná sága trojnásobného mistra světa Nelsona Soutomaiora (Piquet je rodné jméno jeho matky, pod nímž Nelson závodil, aby se o tom nedozvěděla rodina) skončila ostudou, na níž hodně fanoušků F1 nezapomnělo.

Všeobecně se soudí, že Massa se svým případným požadavkem neuspěje, ale debat se kolem tohoto případu objevilo skutečně požehnaně.