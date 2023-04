Hamilton zůstane v Mercedesu až do konce

Jednou věcí jsou veřejná prohlášení, tou druhou vnitřní pocity závodníka či závodníků. Lewis Hamilton sem tam ztratí "glanc" a naznačí, že to u třícípé hvězdy už není ono, pak zase všechno smaže prohlášením, že se v týmu Mercedes F1 cítí naprosto úžasně a hodlá napodobit Stirlinga Mosse, jenž u německé značky setrval až do jejich "posledních dnů".

Je pravdou, že Mercedes od Hamiltona podporoval od jeho třinácti let a značnou měrou stál za jeho vstupem do F1 - tehdy byl dodavatelem pohonných jednotek týmu McLaren. Ovšem faktem také je, že Lewisovi končí smlouva se stuttgartským gigantem v letošním roce a navzdory oznámení, že její prodloužení je vlastně jen formalitou, stále nový kontrakt uzavřen nebyl. Pak tu je prohlášení šéfa stáje - Toto Wolff připouští, že pokud tým není pilotovi poskytnout očekávaný materiál, může tento změnit působiště. Podobných případů známe na poli F1 několik, i když existují případy, kdy zdánlivý přechod za lepším dopadl naprosto opačně: za všechny můžeme jmenovat věčně nespokojeného Carlose Reutemanna a jeho příchody do Ferrari, Lotusu a Williamsu.

Hamilton odmítá variantu, že by z Mercedesu odešel a naznačil, že by rád napodobil čtyřnásobného vicemistra světa F1, svého krajana Stirlinga Mosse, jenž sice nikdy nezískal korunu automobilového krále, ale dosáhl jiných skvělých výsledků, například triumf v uznávaném podniku Mille Miglia v roce 1955.

Takto se Lewis Hamilton a Stirling Moss setkali na Silverstone v roce 2013 | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Pořád se u Mercedesu cítím jako doma, je to rodina. Abych byl zcela upřímný, umím si představit, že tu budu až do konce své kariéry. Když se podíváte na legendy, tak sir Stirling Moss byl s Mercedesem až do konce jeho dnů. Je to můj sen, že to také jednou zažiju... teď jsem tady a chci říci, že ve spolupráci s touto značkou pokračuji," uvedl Hamilton.

"Mám v týmu několik úžasných kolegů, jsou to opravdu skvělé vztahy. Osobně se domnívám, že pokud budu moci pomáhat týmu na cestě vpřed a být skutečným přínosem, pak to je důvod, proč tady chci zůstat. A když nastane okamžik, kdy budu mít pocit, že už toho nejsem schopen, pak přijde chvíle, aby přišel někdo mladý a zaujal mé místo. Ale ještě nejstem tak starý a pořád cítím dobrou formu," dodal Hamilton.

Korunní princ F1 Stirling Moss | foto: Daimler AG

Sir Stirling Moss jezdil v polovině 50. let u Mercedesu společně s věhlasným El Maestrem Juanem Manuelem Fangiem, jenž na Stříbrném šípu získal titul mistra světa 1955, a s Němcem Karlem Klingem. Mercedes však pod vlivem tragických událostí v Le Mans téhož roku - a také po drtivém vítězství v šampionátu - rozhodl o ukončení působnosti v F1. Moss pak ještě závodil na vozech Maserati, Vanwall a Lotus, než jeho bohatou kariéru ukončila nepříjemná nehoda při nemistrovském závodě v Goodwoodu 1962, po níž sám usoudil, že jeho jezdecké schopnosti tato havárie ovlivnila natolik, že není schopen podávat špičkové výkony.