Hamilton do Ferrari? Mezi známými osobnostmi to vře

Sedminásobnému šampionovi končí v závěru letošní sezony smlouva s Mercedesem a novou zatím nepodepsal. Třebaže šéf stříbrných (černých) šípů Toto Wolff se nechal slyšet, že Lewisovo setrvání v týmu je pro něj prioritou.

Objevují se však také hlasy, které polemizují o Hamiltonově možném přesunu k Ferrari. Pokud by k němu došlo, bylo by to ve Formuli 1 vůbec poprvé, co by Hamilton sedlal jiný motor než Mercedes.

Lewis Hamilton během prvních předsezónních testů v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Pokud by ve Ferrari došlo ke změně, pravděpodobně odejde Carlos Sainz, protože Leclerc odvádí lepší práci. Je však Ferrari pro Lewise správné místo? Často vypadali dobře, ale od roku 2007 nedokázali vyhrát jezdecký šampionát. Vždycky jim něco chybělo. Tak jako loni, kdy měli parádní úvod sezony, ale nakonec to všechno promrhali. Myslím, že Lewis má v Mercedesu lepší vyhlídky," říká Johnny Herbert.

Jsou však i tací, kteří si myslí, že by k pikantnímu jezdeckému přesunu opravdu mohlo dojít. Například Gerhard Berger, Rakušan, který v Maranellu dlouhé roky působil. „Každý jezdec sní alespoň jednou závodit ve Ferrari. Senna tam nešel, protože věděl, že s Ferrari nemůže vyhrát. Hamilton si to možná myslí taky, ale kdo ví? Pokud v Mercedesu ještě nějakou dobu nedostane vítězný vůz, možná si řekne, že Ferrari zkusí," zamýšlí se Rakušan.