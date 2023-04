Verstappen hrozí odchodem z F1

S rakouskou stájí má podepsáno až do konce sezóny 2028, takže rozhodně nejde o bezprostřední hrozbu. Co se mu na současné Formuli 1 nelíbí, by ji opustil? "Pořád všechno mění a do kalendáře přidávají ty víkendy se sprintérskými závody," štve holandského pilota.

"Rozhodně nejsem jejich fanouškem. Pro mě je sprinterský závod o přežití, ne o závodění. Když máte rychlé auto, tak za mě není co riskovat. Raději jej udržuji v chodu a zajistím, abych měl dobré závodní auto v neděli," vysvětluje Verstappen, který nesnáší sobotní sprinty.

Formule 1 chce od Velké ceny Ázerbájdžánu změnit formát víkendu se sprintérským závodem tak, aby se v pátek jel jeden trénink a kvalifikace na nedělní velkou cenu s tím, že sobota bude vyhrazena kvalifikaci pro sprinterský závod, jenž by se jel odpoledne po ní. V neděli by pak byla na programu pouze velká cena jako doposud.

Max Verstappen v GP Austrálie | foto: Red Bull Content Pool

"I kdybyste změnili ten formát, tak to podle mě nepatří k DNA Formule 1, takové věci se sprinterskými závody. F1 je o tom dostat, abyste z ní dostali co nejvíce v kvalifikaci, a pak měli úžasnou neděli s dobrými závodními vzdálenostmi," vysvětluje 25letý Holanďan.

Nezamlouvá se mu ani navyšování počtu podniků na sezónu, F1 jich na příští rok plánuje 25: "Myslím, že se všemi takovými věcmi bude víkend ještě intenzivnější a už tak máme tolik závodů. Podle mě to není správné přidávat další."

"Samozřejmě chápu, že chtějí, aby byl každý den vzrušující, ale pak je podle mě lepší zkrátka víkend zkrátit: závodit jen v sobotu a v neděli a udělat tyto dva dny vzrušujícími, protože pak zamíříme k sezóna s 24 nebo 25 závody, k nimž vlastně už míříme, a pokud k nim pak začneme přidávat další věci, tak z mého pohledu nebude stát za to," popisuje pilot Red Bullu.

Max na pódiu v Melbourne s dalšími šampiony - Lewisem Hamiltonem (vlevo) a Fernandem Alonsem (vpravo) | foto: Red Bull Content Pool

"Nelíbí se mi to. Více akce získáte vyrovnanějšími auty, když bude moci o vítězství bojovat více týmů. A přirozeně s tím bude podle mě show skvělá. Když budete mít šest, sedm týmů, které bojují o vítězství, tak to bude šílené. Pak opravdu nepotřebujete nic měnit," zdůvodňuje Verstappen.

Svou hrozbu odchodu z F1 podporuje dalším hlediskem: "Chci ve svém životě dělat další věci. Jsem pořád mladý, chci si je užít a dělat je dobře," uzavírá dvojnásobný mistr světa, jenž po letošních třech závodech vede šampionát s náskokem 15 bodů před svým týmovým kolegou Sergiem Pérezem.