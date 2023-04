Radikální průlom u Alpine? Prosakují zvěsti o mimořádném časovém zisku

Ten by mohl ambiciózní stáji zaručit skokový posun směrem dopředu. Několik na sobě nezávislých zdrojů hovoří o tom, že inženýři našli v aerodynamickém tunelu šest desetin sekundy na kolo. Takový zisk by Alpine stačil na boj s Mercedesem, Aston Martinem a Ferrari.

První z novinek přiveze Alpine na následující závody do Baku a Miami. Šéf týmu Otmar Szafnauer nicméně přiznává, že velkou roli bude hrát i skutečnost, jak rychle dokáží vyvíjet soupeři. A zapomínat nesmíme ani na rozpočtový strop. V tomto ohledu se Alpine nepříjemně prodražil závod v Austrálii, kde oba jeho piloti vzájemně kolidovali.

„Budeme se snažit vyvíjet rychle. Loni nám to vycházelo, takže si tuhle schopnost chceme udržet. Významné novinky přivezeme už do Baku a do Miami. Naším cílem samozřejmě je, abychom se přiblížili elitním týmům, ale těžko něco předpovídat, protože nevíme, co přivezou oni," komentuje boss Alpine Otmar Szafnauer.