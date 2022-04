PROHLÁŠENÍ po sprintu: Pneumatiky pomohly Red Bullu a "zradily" Ferrari

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Můj start nebyl moc dobrý a chvilku mi trvalo, než jsem se pokusil a dostal ho pod tlak. Byli jsme trošku lepší s pneumatikami, na konci závodu nebyly tak opotřebované a dostal jsem se do DRS a byl to dobrý souboj v zatáčce číslo dva. Prostě jsem si počkal, protože jsem viděl, že mu odcházejí pneumatiky rychleji. Bylo to rychlé a šli jsme do toho. Na startu jsem pustil spojku a protočila se mi kola, takže byl špatný. Vypadalo to, že Charles odstartoval velmi rychle, ale potom mi začaly fungovat pneumatiky a trošku jsem ho dojel. Jsem rád, že sprint vyšel bez potíží a z výsledku samozřejmě také. Ale zítra přijdou na řadu i ostatní sady pneumatik...

Sergio Pérez, 3. místo

Myslím, že bylo důležité minimalizovat výsledky včerejší kvalifikace. S těmi červenými vlajkami se nám nepodařilo dát dohromady kolo, když na tom záleželo. Dnes jsme to zvládli napravit a jsme v pozici, abychom mohli zítra pořádně bojovat. Bylo by ideální získat double, ideální pro Red Bull, ale asi ne pro Tifosi. Nicméně se pokusíme. Pneumatiky nám fungovaly velmi dobře, což je dobrý krok, ale byl to jen krátký závod, takže uvidíme zítra, jestli jsme vše připravili správně.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to super jízda, opravdu si za tím šel. Měli jsme lepší opotřebení pneumatik, takže to od obou našich jezdců dnes bylo skvělé. Checo také udělal skvělý pokrok. Myslel jsem si, že to bude těsné, Leclerc měl rychlost s DRS, nedal nám to zadarmo, takže skvělá jízda. Je dobré startovat zítra první a třetí, ale jsem si jistý, že to zase budě pořádně těsné.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Je to stále start z první řady. Trošku jsme se ke konci trápili s pneumatikami, takže se na to musíme před zítřejším závodem pořádně podívat. Musíme se ujistit, že jsme připraveni. Rychlost byla do té doby dobrá, začali jsme pociťovat opotřebení především na přední levé pneumatice a nakonec jsme to místo ztratili. Takový je život, budeme pracovat a vrátíme se silnější. Start byl prostě dobrý, zkusil jsem ujet Maxovi a udělat si náskok mimo DRS, ale zaplatil jsem za opotřebení pneumatik. Tak to je, ale je to jen sprint. Poučíme se a musíme to opotřebení vyřešit.

Carlos Sainz, 4. místo

Myslím, že jsme udělal maximum, co se dalo s tím, jak se závod vyvíjel. Věděl jsem, že se musím probojovat dopředu, nejméně první pětka, nebo čtyřka. A dnes se to povedlo a jsem čtvrtý. Byl to slušný den, slušný závod a jsem připraven zítra bojovat se všemi. Jsem rád, že jsem zvenčí vypadal sebejistě, protože vnitřně si ještě úplně jistý zatím nejsem. Proto chyby jako ta včerejší ukazují, že nejsem stoprocentně spokojen s autem a trošku se trápím a pracuji na tom, aby bylo podle mého gusta a upravuji svůj jezdecký styl. Vím, že jakmile najdu tu správnou kombinaci s mým stylem, mohu být rychlý jako všichni ostatní.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 14. místo

Máme před sebou dost práce. Prostě se trápíme s pochopením vozu. Auto je rychlejší, ale trápili jsme se s rychlostí na rovinkách, abychom se někam posunuli. Klíčová bude zítra strategie a musíme udělat něco odlišného než ostatní a to nám dá příležitost se posunout.

