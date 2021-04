"Sainz je pro Leclerca nebezpečím, Verstappen prohrál závod, který měl v kapse," soudí Villeneuve

Sainz u Ferrari skutečnou hrozbou

Loni Leclerc jasně převyšoval Sebastiana Vettela, jenž letos přestoupil k Aston Martinu (bývalému Racing Pointu). Do Maranella přišel další talent - Carlos Sainz se zkušenostmi z McLarenu, Renaultu či Toro Rosso. A ten by Charlesovi mohl zatápět podstatně více než čtyřnásobný mistr světa před ním.

"Pro Charlese představuje Sainz skutečné nebezpečí. Carlos nebyl nikdy v tak důležitém týmu. Za ta léta se rozvinul a nyní přichází s odhodláním a zkušenostmi," popisuje Villeneuve.

Také je zvyklý na vypořádávání se s rychlými týmovými kolegy. Kalkuluje a tvrdě pracuje, což může být pro Charlese velmi nepříjemné," pokračuje 50letý Kanaďan, jenž v sezóně 1995 ovládl sérii IndyCar, v té následující se stal vicemistrem v F1 a v roce 1997 už s Williamsem dosáhl na titul.

Nová dvojice Ferrari: Carlos Sainz (vlevo) a Charles Leclerc | foto: Scuderia Ferrari

Verstappen si první závod sám prohrál

Poté si všímá Maxe Verstappena, jenž má být letos největším soupeřem Lewise Hamiltona v seriálu mistrovství světa F1. "Tlak je na Verstappenovi. Závod v Bahrajnu měl v kapse, ale dokázal o něj přijít," hodnotí průběh letošní úvodní Velké ceny Bahrajnu.

"Už se nemůžu dočkat, jak si povede v příštích závodech. Všichni jej vnímají jako budoucího mistra světa, takže je teď na něm, aby to dokázal," shrnuje své pocity Villeneuve.

Max vyspěl, Mercedes jej chválí

Letošní sezóna slibuje napínavou bitvu mezi Mercedesem a Red Bullem, který je konkurenceschopnější. Šéfinženýr Stříbrných šípů Andrew Shovlin svého soupeře oceňuje: "Není pochyb o tom, že Red Bull funguje fakt dobře. Jsou ostrým, soustředěným týmem, který nedělá moc chyb."

Max Verstappen letos může bojovat o titul, úvodní bitvu však s Hamiltonem prohrál | foto: Red Bull Content Pool

Poté chválí i jejich mladou hvězdu: "Max je očividně velmi vyspělý, velmi chytrý jezdec a je to proti němu těžké. A dobře se rozvíjejí, v každé sezóně prokázali, že dokážou podstatně zvýšit výkonnost auta."

"Bez ohledu na počátek, tohle tedy nebude jednoduchý šampionát. Bude to vyrovnané a my to v něm nevzdáme. A oni vám řeknou totéž... Už jsme zažili nějaké náročné roky v předchozích několika sezónách, není nám to cizí, musíme s tím pracovat. Vypadá to tedy na dva týmy, jež jsou momentálně v podstatě stejně rychlé, takže podle mě půjde o náročný rok," očekává Shovlin.

Bodovaný kvalifikační závod - blbost?

Na závěr se Villeneuve vyjádřil k 'sprint kvalifikaci,' kterou letos bude Formule 1 zkoušet v Silverstone, v Monze, v Brazílii a v Kanadě. Cílem je zatraktivnit šampionát pomocí sobotního 30minutového závodu, který rozhodne o pořadí na startu nedělní velké ceny, ti nejlepší si z něj odnesou rovněž mistrovské body.

"Mou první reakcí bylo kritizovat tento přístup. Pak jsem si ale uvědomil, že Formule 1 musí inovovat. Pátek je pro příležitostné diváky tak nudný, proto si myslím, že jde o něco, co stojí za to prozkoumat," dodává bývalý pilot Williamsu, BAR, Renaultu, Sauberu či BMW.