FIA po posledních incidentech upravuje startovní rošt, Masi se v Austrálii vrací do padoku

Se správným umístěním monopostu na roštu měl v Bahrajnu problémy Esteban Ocon ze stáje Alpine a v Saúdské Arábii také Fernando Alonso z překvapivě konkurenceschopného Aston Martinu.

Oba piloti za to byli také potrestáni pětisekundovou penalizací, což je dost naštvalo, protože podle nich svým postavením nic nezískali - jejich vůz přečníval do boku, nikoliv dopředu.

FIA na to reaguje a v Melbourne proto budou startovní boxy o 20 centimetrů širší. Navíc se v jejich středu objeví čára, která bude jezdce navigovat při parkování jejich vozu.

Nové značky na startovním roštu | zdroj: Formula1.com

Ocon prozradil, že s FIA hovořil o svém prohřešku ve snaze objasnit důvody pro svou penalizaci. Podle něj jdou čáry u současné generace monopostů s většími koly zkrátka špatně vidět.

"Byl jsem v podstatě příliš vpravo, proto to bylo matoucí - šlo o to, že jsem moc přesahoval doprava za čáru. Žel v těchto autech moc dobře nevidíte, obzvlášť když jste takto na roštu. Vidíte žlutou čáru jako referenci, je však na mě, abych to srovnal," popisuje francouzský pilot.



Masi je zpět

Michael Masi se po delší pauze objevil v australském padoku | foto: Formula1.com

Poprvé od kontroverzní Velké ceny Abú Zabí 2021, kdy se na poslední chvíli rozhodlo o prvním titulu pro Maxe Verstappena, se v padoku objevil bývalý závodní ředitel Formule 1 Michael Masi.

V Melbourne totiž bude působit v nové roli jako nezávislý komisař série Supercars, která bude doprovodnou sérií závodního víkendu v Austrálii. Kromě toho byl také jmenován členem správní rady australského motokárového závodění, kde bude dohlížet na podniky série CIK-FIA.