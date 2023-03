Maranello chystá ofenzivu. Její první fáze má nastat v Imole. A co řekl Sainz?

Není se co divit. Po úvodních dvou závodech sezony nemá Ferrari na svém kontě ani jedno vítězství. Ba co víc, stáj z Maranella se kýžené metě ani nepřiblížila, Leclerc se Sainzem dokonce nevystoupali na stupně vítězů. Pro Ferrari tak jde o nejhorší start do sezony od roku 2020. I v sezoně 2021 totiž byla jeho konkurenceschopnost v relativním srovnání o něco lepší.

Inženýři proto pilně pracují na zlepšení současné situace. Podle italské verze Motorsport.com má být jedna z klíčových novinek představena v Imole. Údajně jí jsou nové bočnice. Ty by měly zajistit, že model SF-23 zlepší své chování při využívání co nejnižší světlé výšky. Jen dodejme, že nové bočnice přiveze v následujících závodech také Mercedes.

Carlos Sainz je s ohledem na další průběh sezony optimistou. Ferrari prý své problémy vyřeší. Jedním dechem však dodává, že to nebude hned. „Pozitivní je, že vůz se chová stejně jako v aerodynamickém tunelu. Všechna data sedí. Takže jsme už v Bahrajnu identifikovali oblasti, na kterých musíme zapracovat. Víme, jakým směrem se vydat, ale nebude to hned. Věřím však, že hmatatelného pokroku dosáhneme brzy," říká rodák z Madridu.