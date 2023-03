Nebýt techniky, Max by vyhrál, je přesvědčen jeho otec. Bagatelizuje šance Péreze

„V kvalifikaci nám štěstí bohužel nešlo naproti. Pokud by Maxe nepostihl technický problém, v pohodě by si vyjel první místo na startu a závod by vyhrál," je přesvědčen Jos Verstappen. Dvojnásobný šampion však i přesto předvedl parádní výkon, po startu z patnácté pozice nakonec dokončil jako druhý. I díky tomu si udržel vedení jezdeckém šampionátu.

„Vždycky chcete vyhrávat, ale tentokrát to zkrátka nešlo. Rozdíl byl až příliš malý. Upřímně si nemyslím, že Pérez vyhraje moc závodů. Moc šancí nedostane, on sám to dobře ví," dodává Verstappen senior, který s druhým místem v cíli před startem nedělního závodu příliš nepočítal.

Max Verstappen se svou trofejí za druhé místo po závodě v Saúdské Arábii | foto: Red Bull Content Pool

„V Saúdské Arábii se nepředjíždí snadno. Na okruhu je spousta táhlých zatáček, ve kterých je pro pilota těžké, aby se postaral o rozdíl. K tomu bychom potřebovali členitější okruhy." Max navzdory těmto predikcím dokázal dojet na druhém místě. V úvodu šampionátu tedy vypadá bilance Red Bull vskutku suverénně. Dva závody a dvě dvojitá vítězství.

„Jo, vypadá to, že budeme dominovat. Máme super auto. Jakmile byli Max s Pérezem vepředu, dokázali se rychle odpoutat od zbytku pole. Byli o sekundu rychlejší než všichni ostatní, to je holý fakt. Nevím, jestli takový náskok dokážeme udržet, je jasné, že ostatní budou vyvíjet, ale to máme v plánu i my," dodal na závěr Jos Verstappen.