McLaren se chce i s pomalým MCL60 dostat v Saúdské Arábii na body

"Do Saúdské Arábie míříme v novém rozpoložení a s odhodláním dostat se zpět na body, což bylo možná i v Bahrajnu, nebýt problémů se spolehlivostí," vrací se Stella k úvodnímu podniku sezóny, kdy Oscar Piastri musel po závadě s elektronikou odstoupit už v 14. kole a Lando Norris k mechanikům mířil pravidelně každých 10 kol kvůli problému s pneumatickým systémem pohonné jednotky.

"U McLarenu a v motorovém oddělení Mercedesu došlo minulý týden na spoust analýz, abychom zajistili vyřešení problémů. Víme, že je před námi práce, ale tým ve Wokingu i na trati se plně soustředí na vývoj a na to, aby v Saúdské Arábii mohl znovu vyrazit na trať," pokračuje šéf McLarenu, který s nekonkurenceschopným vozem nečeká nic lehkého. První balík vylepšení má ve vývoji, na voze by se měl ale objevit až koncem dubna v Baku.

Přesto si v týmu tento víkend věří na body: "Bahrajn ukázal, že máme slušnou závodní rychlost, máme tedy velmi slušnou šanci na body. Musíme jen dostat z vozu maximum," přidává se Lando Norris, jenž s McLarenem začal již svou pátou sezónu.

