Stella o Piastrim: Má mistrovský potenciál. Popisuje jeho přednosti

A ten je s ním prozatím spokojen. Tvrdí to alespoň týmový šéf Andrea Stella. Ostatně McLaren vkládá do Piastriho velké naděje. I proto jej Alpine doslova ukradl pod nosem. Jen si vzpomeňme, jaký bouřlivý dopadl měla loni zmíněná aféra. Francouzi Piastrimu dodnes neodpustili.

To ale McLarenu nevadí. „Oscar na nás zapůsobil, jsme s ním velmi spokojeni. Ukazuje schopnost každý den se učit a dělat pokroky. Ukázal to i během testů, když se během prvního až posledního dne hodně zlepšil, což jen dokazuje, jakou nadějí pro náš sport je," říká Andrea Stella.

Oskar Piastri | foto: McLaren

„Když vystoupí z vozu, řekne nám: Myslím, že v první zatáčce jsem mohl brzdit později a ve čtvrté jít dřív na plyn. My to ověříme na datech, poté znovu nasedne do vozu a napraví to. Tohle je další ukázka toho, jak obrovský talent má. Jsem přesvědčen, že v něm tkví mistrovský potenciál. Koneckonců ukázal to už v juniorských sériích, kterým kraloval," dodává Stella.

Ten musí nyní řešit především mizernou formu McLarenu. Bez dobrého vozu se budou Piastri s Norrisem dále trápit. Zlepšení by mělo přijít s evropskou části sezony a velkým balíkem vylepšení, který britská stáj plánuje nasadit. Jejím hlavním handicapem je aerodynamika. Právě na tuto oblast se teď soustředí myšlenky většiny inženýrů.