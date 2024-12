Kvalifikace přála oranžové barvě, Leclerc odstartuje poslední

Kolisavá, ale stále značná teplota (25°C vzduch / 30°C trať), lehce rostoucí vlhkost vzduchu (65 %) a vítr 6,4 km/h severozápadního směru byly kulisou k letošní poslední kvalifikaci. V rostoucím soumraku se všech dvacet pilotů shromáždilo k boji o startovní rošt pro finále ročníku 2024 -na nejměkčích pneumatikách škály C5-C3.

Q1 - 18 minut

První vyjel na trať Stroll, jenž měl co napravoval, stejně jak Alonso za ním - ten ovšem nasadil tvrdé pneumatiky, evidentně jen pro zaváděcí kolo; hned za nimi následovaly oba Mercedesy. Kanaďan si zapsal první čas 1:24,366. Poté už se okruh začal plnit ostatními vozy. Slušný čas zajel Pérez, ale výkon 1:23,559 mu byl kvůli překročení traťového limitu v zatáčce 1 eliminován - aby mu byl v samotném závěru Q1 opět uznán. Do čela tak šel překvapivě Sainz jr. (1:23,487) a opět hrály vysokou hru Haasy na průběžném třetím a sedmém místě - až za nimi byly oba Mercedesy.

Pět minut před koncem Q1 se vyhrnuli na trať zejména ohrožení piloti, což platilo pro oba Williamsy a Péreze plus i další méně pod tlakem. Tím se téměř ucpala výjezdová ulička a docházelo k mnoha kolizním situacím. Ale to samé i při dojezdu rychlých kol. Lawson se takhle musel doslova prodírat mezi Russellem a Hamiltonem v zatáčkách 15 a 16. Trať zjevně zrychlovala a malým šokem byl průběžně nejlepší čas Bottase (1:23,481). Nakonec ho překonal Leclerc (1:23,302) a skutečným překvapením bylo selhání Hamiltona, jemuž vyšla předpověď, že výsledek bude těsný - skončil už v první části: „To je špatné, pánové, Ježíši, komentoval svůj výkon Hamilton. Otázkou je, zda nedoplatil na Magnussenem poražený kužel v zatáčce 14 pod hotelem, jenž se mu zaklesl za přední část podvozku..

D Q2 nepostoupili: Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto, Doohan

Q2 - 15 minut

Začátek Q2 byl kvůli zmíněnému incidentu v zatáčce 14 posunut. Poté se první na Yas Marina Circuit vydal Verstappen. Po něm už to šlo ráz na ráz, ovšem ještě se zpožděním byl zaznamenán incident mezi Lawsonem a Russelem v zatáčce 14 - ovšem bez následků. Max hned prvním časem posadil laťku hodně vysoko - 1:22,998! Ostatní zaostávali, Leclerc navíc musel v zatáčce 14 vyrovnávat smyk, když dojel překážejícího Gaslyho. Verstappenovu času se dokázal přiblížit jen Norris, ztrácel přesně jednu desetinu. Poměrně vysoko se vyšplhal Cunoda (1:23,427), ale jako jeden z mála nasadil hned nové pneumatiky.

Druhé pokusy byly dalším bojem o přežití, zejména Leclerc potřeboval vzhledem ke své penalizaci co nejlepší umístění, ale prozatím trčel na desáté pozici. Byl tu ale fenomén zrychlující trati, proto bylo jasné, že se všichni pokusí vyrazit co nejpozději - leč už jsme byli svědky, co se odehrálo ve výjezdu v tunelu pod tratí. Verstappen si byl jist svou pozicí a ke druhému pokusu nenastoupil. Ostatním se ale povedlo dostat ke své šanci včas.

Magnussen svůj čas sice zlepšil, ale ne dost, zatímco Hülkenberg se posunul na druhé místo. V druhých pokusech dominovali oba piloti Ferrari, ale Leclercovi byl smazán čas 1:22,980 za porušení traťových limitů v zatáčce 1 - projel ji téměř stejně jako Pérez, ale rozhodly zřejmě milimetry. Zastoupil ho Sainz jr., časem o 5 tisícin lepším. Posledním v akci byl Bottas, jemuž se povedlo v minutě dvanácté postoupit na úkor Cunody. A jak je to všechno provázané - Péreze právě Leclercovo odečtení času zachránilo v Q3. Monačan tak mohl být dvojnásob naštvaný, zejména kvůli Gaslymu překážení...

Do Q3 nepostoupili: Cunoda, Lawson, Stroll, Leclerc, Magnussen

Q3 - 12 minut

Pouze Red Bully a McLareny prošly do Q3 v plném obsazení. První do poslední části vyrazil Hülkenberg, následován Pérezem, Sainzem jr. a Alonsem. Německý veterán také stanovil limit - 1:23,492, který ovšem pokořil Verstappen, i když v zatáčce 16 dostal smyk a cílovou čáru málem projel bokem - grafika hbitě spočítala, že tím přišel o 0,19 vteřiny. Pokračovalo chaotické škrtání časů - Piastri se prohřešil stejně jako Leclerc a musel oželet čas 1:22,985 - ale byl na tom prakticky identicky jako Pérez - také se stejně jako Mexičan dočkal rehabilitace a poskočil zpět na třetí místo. Bottas na první pokus rezignoval a bylo jasné, že jeho „zelená žabka“ se soustředí na jediný výjezd.

Druhé pokusy zahájil Pérez, ale poté už poněkolikáté šokoval Hülkenberg a na chvíli se prosadil do čela. Za ním však byli všichni lepší soupeři a vzápětí ho odsunuli do druhé řady Piastri, Norris a Sainz jr., ale i tak to je pro Nica obrovský úspěch. Verstappenovi závěrečné kolo nevyšlo a rozhodně se vytáhl Bottas, jenž si připsal alespoň skalp Péreze.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:22,595 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:22,804 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:22,824 4. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:22,886 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:22,945 6. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:22,984 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,132 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:23,196 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:23,204 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:23,264 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:23,419 12. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:23,472 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:23,784 14. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:23,883 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:23,877 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:23,821 17. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:23,880 18. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,941 19. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:23,912 20. 61 Jack DOOHAN aus BWT Alpine F1 Team 1:24,105

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ