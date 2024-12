Vánoční výzva pro naše čtenáře, debatéry a vůbec všechny, co chodí rádi na www.F1NEWS.cz

Nejdelší sezóna F1 skončila a příznivci se mohou pustit do obvyklé činnosti, debatují o právě skončeném šampionátu, vyhodnocují, polemizují, nadávají si či vysvětlují, argumentují, zkrátka zahájili onu dobu, která bude činit čtvrt rok. Kde jsou ty časy, kdy jsme začínali na Nový rok nebo těsně po něm.

Protože je třeba onen čas nějak překlenout, rozhodli jsme se sáhnout do archivu historie F1 a vybrat nějaké zajímavosti. A hned první článek přinesl velmi zajímavý názor, od nějž bylo k myšlence jen krůček. Protože si troufám tvrdit, že mezi čtenáři www.F1NEWS.cz je poměrně bohatá skladba fandů, od těch letitých až po „služebně mladé“, bylo by rozhodně zajímavé se dozvědět, jakému týmu fandí a proč. Co je vedlo k tomu si vybrat právě tu či onu stáj - zda za tím stála třeba vizuální přitažlivost, oblíbený pilot či něco jiného. Jestli u svého oblíbence setrvali nebo zda změnili přízeň (což v některých případech bylo nutné, pokud „jejich“ ukončil své působení v F1).

Fanoušci týmu Haas | foto: Haas F1 Team

Byl bych velice rád, kdybyste mi své F1 story (řečeno mluvou mladých) napsali, stačí několik málo řádek, jak to v jedné debatě učinil Qasen, jemuž upřímně za tuto inspiraci děkuji. Domnívám se, že bez velkého vlamování do soukromí našich čtenářů se můžeme dozvědět něco střípků z jejich života F1 a snad jim to dovolí i zavzpomínat. Samozřejmě naše výzva není nijak časově limitována, co se náklonnosti týče, takže pokud vám uhranul Brabham, Lotus, Ligier či Shadow blahé paměti, sem s nimi.

Pokud se rozhodnete napsat, učiňte tak na můj mail RobsonE@seznam.cz. Samozřejmě z případných příspěvků zveřejním jen to, co mi dovolíte, ovšem spíš se budu snažit vypíchnout ony důvody, proč právě ten a ne jiný tým a kdy vstoupil do vašeho života.

Předem vám děkuji a těším se na příspěvky. Posílejte je do vánočních svátků, samotný článek (pokud ovšem bude co psát) bude zveřejněn někdy mezi štědrým večerem a Novým rokem.