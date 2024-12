PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci:

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Velmi dobrý den pro tým. Po celý trénink jsme byli rychlí, ale kvalifikace byla trochu složitější, než jsme doufali. Moje poslední kolo v Q3 bylo silné a můžeme být velmi rádi, že máme oba vozy v první řadě. Tým zatím tento víkend odvedl neuvěřitelnou práci, ale do zítřejšího závodu se budeme nadále soustředit.

Oscar Piastri, 2. místo:

Dobýt první řadu je pro tým skvělým výsledkem. Práce absolutně není hotová, ale je dobré jít do zítřka ze silné pozice. Poté, co bylo mé kolo smazáno a poté obnoveno, nechal jsem si první zatáčce více prostoru, než bylo třeba, takže jsem tam při posledním pokusu ztratil trochu času, ale stále jsem na skvělém místě. Jen teď musíme mít skloněnou hlavu a neztratit koncentraci. Zítra je před námi ještě hodně práce.

Andrea Stella, šéf týmu

Velmi intenzivní kvalifikace, kde byly všechny části velmi vyrovnané. Je neuvěřitelné, jak těsné je v tuto chvíli startovní pole; mezi nejrychlejšími a nejpomalejšími vozy jsou zanedbatelné rozdíly. To ztížilo Q1 a museli jsme použít dvě sady pneumatik, což změnilo náš plán pro její zbytek.

Lando a Oscar zajížděli po celou dobu kvalifikace dobrá kola a ziskem první řady potvrdili potenciál vozu. S dnešním výkonem jsme spokojeni, ale zároveň jsme si vědomi toho, že jsme ještě nezískali žádné body. Zůstaneme klidní, zůstaneme soustředění a udržíme si hladinu energie pro zítřejší důležitou práci. Tým zatím tento víkend odvedl skvělou práci a my se na závod těšíme.

Ferrari

Carlos Sainz, 3. místo:

Po včerejšku jsme na voze odvedli dobrou práci a dnes v Q1 a Q2 jsem byl schopen zajet několik solidních kol. V Q3 jsem v posledním pokusu jel jako blázen a myslím, že moje kolo bylo dobré, jen setiny sekundy od vozu přede mnou. Každopádně start z druhého nebo třetího místa zde nedělá velký rozdíl, protože závod je velmi dlouhý a já věřím v naše tempo. Závody se musí jet až do posledního metru, takže mi věřte, když říkám, že do toho dám srdce, abych se pokusil vyhrát a uvidíme, co se stane. Nic by mě neudělalo šťastnějším, než skončit su Ferrari na vysoké úrovni, takže do toho ještě jednou pojďme!

Charles Leclerc, 14.místo - po penalizaci 20.

Náš cíl zůstává stejný: vyhrát Pohár konstruktérů. Věřím v to stejně jako včera. Je to ambiciózní, ale na papíře je to stále možné a budu bojovat až do posledního kola. Co se týče kvalifikace, nemyslím si, že by se nám podařilo porazit dva McLareny. Nicméně se smazáním mého času na kolo a penalizace 10 míst na startovním roštu znamená, že tento cíl bude opravdu náročný. Naše závodní tempo je v pořádku, ale McLaren se zdá být silnější. Od třetího tréninku jsme náš vůz dost změnili a věřím, že jsme se vydali správným směrem. Degradace našich pneumatik se zdá být lepší než u některých ostatních, takže doufám, že nám to může dát nějakou výhodu. Zítra se může stát cokoliv a my do toho dáme absolutně všechno.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Zítra budeme bojovat až do poslední zatáčky a alespoň máme Carlose ve druhé řadě. Odvedl velmi dobrou práci a není velký rozdíl startovat zítra z třetího nebo druhého místa, protože pravá strana je pravděpodobně o něco lepší. Myslím, že můžeme bojovat s McLareny a alespoň se pokusit vyhrát tento závod. Byl by to dobrý způsob, jak zakončit rok pozitivně.

Samozřejmě, že pro Charlese to bude těžší závod, startovat zezadu. Každopádně nejlépe mohl dosáhnout jedenáctého místa. Vyhodnotíme, co dělat s jeho pohonnou jednotkou a zamyslíme se nad strategií, která mu zabrání trčet v balíku a umožní mu více využít čistý vzduch. Co se týče titulu, před tímto víkendem to bylo na papíře velmi těžké, po penalizaci se to stalo mega obtížným, ale ne nemožným, protože nikdy nevíte, co se může stát.

Red Bull

Max Verstappen - 5. místo (po penalizaci Hülkenberga 4.):

Samotná kvalifikace byla myslím docela slušná, ale nikdy jsem neměl dobré srovnání, protože mnoho pilotů neustále nasazovalo nové pneumatiky, takže pokaždé, když jsem byl první, lidé byli na nových pneumatikách a samozřejmě nemyslím, že by to poskytlo reálné hodnocení výkonu, i když si myslím, že i kdybych v poslední zatáčce neudělal ten smyk, mohl jsem bojovat o druhé místo, ale kdyby v F1 neplatí.

To jen potvrzuje také naši sezónu, jak bylo velmi těžké vůz zvládnout. Pokud bude fungovat, fajn, ale dnes jsem stále nebyl moc spokojený s celkovým vyvážením a když musíte opravdu tlačit na limit, auto se prostě stane velmi neklidným a to je důvod, proč jsem měl ten „velký okamžik“. Doufám, že budu moci bojovat alespoň s Nicem přede mnou. Normálně bych měl, ale byl po celý víkend opravdu rychlý.

Sergio Pérez - 10. místo:

Byla trochu škoda, že jsem nejdřív o měřené kolo přišel, protože to znamenalo nasadit další sadu pneumatik, pak už to byl tak trochu kompromis, k němuž muselo dojít. Hlavní věcí je soustředit se na zítřek, pokusit se zajet dobrý závod - to je můj cíl.

Alpine

Pierre Gasly, 6. místo (po penalizaci Hülkenberga 5.)

S dnešním výsledkem v kvalifikaci jsem velmi spokojený. Tým celý víkend pracoval extrémně tvrdě a podařilo se nám zlepšit výkon mezi tréninkem a kvalifikací. Ve voze jsem se necítil tak pohodlně a do kvalifikace jsem šel s tím, že si nejsem příliš jist, čeho mohu dosáhnout. Podařilo se mi kvalifikovat se před Georgem, který byl minulý týden na pole position, a jsme těsně za Maxem, mistrem světa, což ukazuje, že jsme se v této sezóně hodně zlepšili. Nico je vpředu, takže bitva rozhodně pokračuje a bude intenzivní až do konce. Zítřek je jiný případ. Tato trať s vysokým množstvím paliva bývá náročná na pneumatiky, takže dnes večer uděláme domácí úkol a budeme se snažit být v pozici, abychom zůstali s Nicem v závodě.

Jack Doohan, 20. místo (po penalizaci Leclerca 19.)

Další den zkušeností ve Formuli 1 a mou první kvalifikaci mám za sebou. Samozřejmě nejsem spokojen s výsledkem, ale je to součást učení před zítřejším závodem. Při prvním pokusu jsem se ve voze cítil pohodlně a věřím, že jsem z něj mohl vytěžit více. Neměl jsem nejčistší kolo kvůli provozu, což znamenalo, že pneumatiky nebyly na začátku kola v optimálním okně. Je to však něco, z čeho se mohu poučit, abych se v budoucnu zlepšil. Nyní se soustředím na to, abych zítra maximalizoval závod a pomohl týmu udržet si šesté místo v pořadí.

Oliver Oakes, šéf týmu

Dnes to byla neuvěřitelně těsná kvalifikace a je důkazem současné úrovně konkurenceschopnosti na startovním roštu formule 1. Pierre opět zajel skvělé kolo a do zítřejšího závodu má dobrou pozici. Věděli jsme, že když jsme přijeli do Abú Dhabí, bude to pro Jacka víkend plný učení, každý trénink se ukázal jako slibný a rostla jeho sebedůvěra. Vím, že očekával trochu víc, ale jsou to skvělé zkušenosti pro příští rok a jsem si jistý, že zítra může v závodě udělat pokrok. Někteří z našich hlavních konkurentů startují před námi, což je jejich zásluha. Zejména Haas a Nico zde zatím po celý víkend vypadali rychle. Víme, jaký je náš cíl, a víme, že k jeho dosažení musíme být zítra v nejlepší formě.

Mercedes

George Russell, 7. místo (po penalizaci Hülkenberga 6.)

Pro tým to je zvláštní víkend. Hodně nahoru a dolů. Byly chvíle, kdy jsme vypadali rychle a pak jsme si nebyli jisti, kam se tempo podělo. Jsme z toho trochu zmatení, ale na mé straně garáže dnes chyběla rychlost, abych bojovali o první řady. To je frustrující, ale dosáhl jsem pravděpodobně to nejlepší, v co jsem dnes mohl doufat. Je to velká škoda i pro Lewise. Tento víkend byl opravdu rychlý, často přede mnou a myslím, že by na konci Q3 byl hodně nahoře.

Když se podíváme na zítřek, bude těžké se posunout vpřed. Je možná překvapivé vidět tam nahoře Alpine Pierra Gaslyho a Haas Nica Hülkenberga, ale myslím, že za prvé odvedli úžasnou práci a za druhé si myslím, že jejich rychlost je tento víkend reálná. Budeme to mít ve vlastních rukou, vezmeme to do sebe a budeme se snažit ukončit sezónu tak silně, jak jen to půjde.

Lewis Hamilton, 18. místo (po penalizaci Leclerca 17.)

Dnešek byl opravdu nešťastný. Pracovali jsme tak tvrdě, abychom dostali vůz na dobré místo; po celý víkend se cítil silný. Bohužel, načasování na konci Q1 nebylo nejlepší. Nebyli jsem schopen optimalizovat výjezdové kolo, musel jsem se protlačit hustým provozem. To ohrozilo mé konečné úsilí v Q1; ve 14. zatáčce se pak pod vozem zasekl patník a ovlivnil několik posledních zatáček kola. Až do tohoto okamžiku jsem měl stejné tempo jako George a vše vypadalo, že se bez problémů dostanu do Q2. Je to samozřejmě opravdu frustrující.

Je těžké říci, co by bylo možné, kdybych se probojoval až do závěrečné části kvalifikace. V trénincích jsem vypadal dobře, takže si myslím, že jsem mohl bojovat některou z prvních řad. Je to ale tak, jak to je, a já do toho dám všechno, abych zítra skončil tak vysoko, jak jen to půjde. Ze sedmnáctého místa to bude těžké, ale budu se snažit si to užít co nejvíce a získat co nejvíce pozic.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Musíme se omluvit Lewisovi a všem v týmu, kteří tak tvrdě pracovali, aby pro něj v Abú Dhabí připravili skvělý finálový víkend. Ve všech třech trénincích byl rychlý a vše vypadalo na dobrý výsledek. Bohužel jsme ho na konci Q1 úplně zklamali. Udělali jsme idiotskou chybu, že jsme nevyslali jezdce dostatečně brzy. To ohrozilo jak jejich výjezdová kola, tak i jejich poslední rychlá, když se probíjeli provozem. Lewis byl poté dodatečně limitován tím, že se pod jeho vozem zasekl patník. Bez toho by se pravděpodobně dostal dopředu, ale v Q1 jsme neměli tolik riskovat.

Pro Lewise bude velmi těžké dostat se zítra na pozice, na nichž chtěl a měl závodit. Nicméně vím, že do toho dá naprosto všechno. Taková je jeho povaha a vždy byla. U George se budeme také dívat dopředu, ale musíme být realističtí. Vozy před ním vypadají rychle a bude náročné se přes ně dostat. Doufejme, že si zažijeme lepší den než dnes a zakončíme sezónu na vysoké úrovni.

Haas

Nico Hülkenberg, 4. místo (po penalizaci posun na 7.)

Určitě jsem očekával výsledek v první desítce, protože tam jsme byli celý víkend a vůz se cítil silný. Věděl jsem, že to dopadne, ale čtvrté místo bylo víc, než jsem očekával a v co jsem doufal. Byla to výborná kvalifikace, v níž se naplno projevila síla vozů a velké týmové úsilí. Myslím, že to bude těsná a tvrdá bitva, Alpine je v poslední době silný, ale jsme všichni tak blízko u sebe, takže opravdu záleží na všech závodních momentech a strategii. Pro mě osobně je důležité, abych maximalizoval zítřek, nic nevynechal a celý večer šťastně zakončil.

Kevin Magnussen, 15. místo (po penalizaci Leclerca 14.):

Trochu to bolí, že moje poslední kvalifikace byla pokažená ztrátou výkonu kvůli poškození podlahy, ale prostě do toho musím jít a zítra vše napravit. Musíme zajet dobrý závod a získat pozice; vůz má evidentně rychlost, protože po prvním pokusu v Q1 jsem byl na třetím místě a myslel jsem si, že to bude skvělé. Všichni jsou rychlí, nebude to snadné, ale doufejme, že zítra dokážu získat nějakou půdu pod nohama.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Po kvalifikaci mám smíšené pocity. Rychlost vozů byla úžasná a myslím, že oba jezdci byli vynikající. Bohužel když se Kevin snažil uhnout Hamiltonovi z cesty, přejel přes obrubník a vážně poškodil vůz. To v Q2 ovlivnilo aerodynamickou stránku, takže neměl šanci postoupit do Q3.

V Q1 Nico předjel vozy před sebou v boxové uličce, což je nezákonné, takže dostal penalizaci tří míst na startovním roštu. Je to zklamání, ale jeho výkon v Q3 a celkově ukázal, že tempo je úžasné. Máme celkem silný vůz se solidním tempem, takže uděláme vše pro to, abychom se dostali co nejvýše.

Aston Martin

Fernando Alonso, 8. místo:

Zdálo se, že jsme v kvalifikaci našli správné okno s vozem a jsem se svou pozicí spokojen. Vůz byl tento víkend docela pomalý, takže jsme přes noc udělali nějaké změny v nastavení. Po třetím tréninku jsme byli stále trochu pesimističtí, a tak jsme před kvalifikací udělali na voze další změny.

Vůz se pak večer choval mnohem lépe a podařilo se mi zajet několik dobrých kol, abych postoupil do Q3. Udělám vše pro to, abych si zítra užil poslední závod sezóny a doufám, že získám další body.

Lance Stroll, 13. místo:

Na základě našeho dosavadního tempa jsme se tento víkend rozhodli nasadit v Q1 tři sady nových měkkých pneumatik. Při zpětném pohledu jsme mohli vystačit se dvěma, protože se zdálo, že výkon vozu se při nižších teplotách zlepšuje. Znamenalo to, že nám tyto pneumatiky v Q2 chyběly, takže jsem jel na použité sadě. Může to ale snadno dopadnout opačně. V sobotu máme tendenci být konkurenceschopnější než v neděli, ale uvidíme, co přinese poslední závod roku.

Mike Krack, šéf týmu

Poslední kvalifikace roku 2024 byla podobná většině těch v letošním roce; neuvěřitelně konkurenceschopná. Oba jezdci optimalizovali balíček v chladnějších večerních podmínkách, takže to byla pro tým pozitivní sobota.

Lance byl na použitých pneumatikách velmi rychlý, při svém posledním pokusu v Q2 mu ve třetím sektoru odešly gumy. Fernando jel dobře a dostal se do Q3. Ve třetí části mělo svého zástupce osm z deseti týmů, což ukazuje, jak extrémně vyrovnaná tato sezóna byla. Fernando svým umístěním poděkoval všem za to, že přes noc provedli vylepšení AMR24. Zítra to bude dlouhý a náročný závod, ale budeme se snažit získat solidní body s oběma vozy a odměnit tým a naše fanoušky.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 9. místo:

S tímto výsledkem jsem samozřejmě opravdu spokojený, Q3 a mé umístění je náš nejlepší výkon v tomto roce. Je to téměř nečekané, přišlo to tak nějak odnikud: věděl jsem, že bychom mohli mít šanci, ale po těžkém třetím tréninku jsem trochu zmírnil svá očekávání. Přesto se mi v kvalifikaci podařilo dát vše dohromady, upřímně řečeno, bylo to jedno z nejlepších kol mého života. Jsem opravdu spokojený a musím moc poděkovat týmu, že mi to umožnil. Zítřejší závod bude zajímavý, víme, že to bude těžké, ale startovat tady je nejlepší možný způsob, jak znovu prokázat konkurenceschopnost.

Guanyu Zhou, 17. místo (po penalizaci Leclerca 16.):

Dnešní kvalifikace byla zklamáním, protože si myslím, že jsem měl šanci dostat se do Q2 docela bez problémů. Bohužel jsem při výjezdu z garáže skončil na čele skupiny, což znamenalo, že jsem nemohl těžit z žádného závětří. To mě stálo nějaký čas, který bychom potřebovali pro postup, protože jsem ve srovnání s předchozím kolem na všech rovinkách ve druhém sektoru nic nezískal. Myslím, že jsme zde ukázali dobrou rychlost, a i když je frustrující startovat osmé řady, jsem si jistý, že mohu získat několik pozic a znovu bojovat o body.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnes to byla velmi solidní kvalifikace a věřím, že je to pro Valtteriho nejlepší způsob, jak ukázat významný pokrok, kterého jsme dosáhli v posledních třech závodech. Po překonání náročného období tým tvrdě pracoval na zlepšení našeho balíčku. Valtteri byl vynikající, neustále v každém stintem zlepšoval své časy na kolo. Postup do Q3 odráží potenciál, který jsme dnes ukázali, a každý jeho kousek jsme si zasloužili úsilím a odhodláním. To znamená, že panují smíšené pocity, protože věříme, že Zhou měl také rychlost na to, aby si v Q2 zajistil dobrou pozici. Bohužel jsme dnes nebyli schopni maximalizovat jeho výkon. Včerejšek byl pro něj náročným dnem a my jsme plně nevyužili potenciál jeho vozu. Nicméně jsme si jisti, že Zhou může v závodě bojovat o solidní výsledek; u Valtteriho se snažíme zopakovat silný výkon, který jsme předvedli v Kataru. Chápeme výzvy, které nás čekají, protože naši soupeři jsou neuvěřitelně silní, zejména v závodních podmínkách, ale jsme plně odhodláni dát do toho všechno až do posledního kola, abychom si udrželi a potvrdili naši pozitivní dynamiku.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 11. místo:

Byla to pro nás trochu obtížná kvalifikace. Věděli jsme, že nebude snadné se dostat do Q3, ale jako jezdec chcete vždy předčit očekávání. Moje kolo bylo v pořádku, i když je tu vždy prostor pro zlepšení, ale bohužel to dnes nestačilo. Naši hlavní soupeři se zdají být velmi silní, ale stát se může cokoliv a my se nevzdáváme, takže uděláme vše pro to, abychom během závodu získali zpět pozice.

Liam Lawson, 12. místo:

Pravděpodobně jedna z nejtěsnějších kvalifikací, které jsem zažil, každá malá setina znamenala rozdíl. Dnes jsme z vozu vytěžili vše, co jsme mohli mít; Když máte dvě auta takto pohromadě, obvykle to znamená, že jste z nich dostali maximum. Perfektní kolo by nás snad posunulo do Q3, ale prostě jsme neměli rychlost jako Alpine a Haas, což je frustrující, ale zítra se pokusíme něco udělat.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonu vozidel

Stejně jako ve volných trénincích byla kvalifikace ve středu pole velmi těsná. Výzvou bylo přizpůsobit se větru, optimalizovat přípravu pneumatik, respektovat traťové limity a řídit výjezdy, což bylo obtížné zejména v Q1, kdy bylo na trati 20 vozů. Oba jezdci odvedli dobrou práci a podařilo se jim dostat do Q2, ale od včerejška jsme se snažili zlepšit výkon. Pozice na startovním roštu nejsou špatným výchozím bodem pro závod a zítra rozhodně cílíme na body.

Williams

Alex Albon, 16. místo (po penalizaci Leclerca 15.):

V kvalifikaci jsem úplně neoptimalizoval kolo; těch potíží bylo víc, takže je to trochu frustrující. Jsou to tak těsné rozdíly, kdy jedna desetina má potenciál posunu o čtyři nebo pět pozic nahoru. Samozřejmě jsem se kvůli penalizaci na startovním roštu zaměřil více na závodní vůz než na kvalifikační vůz, takže uvidíme, jestli se to zítra vyplatí. Jako tým jsme letos ukázali velkou odolnost, zejména v posledních několika měsících a bylo to obrovské úsilí ze strany továrny a týmu na trati, abychom dostali vůz na slušné místo, ale v průběhu roku jsme zaostávali v modernizacích, takže jsme v této bitvě ve středu pole zůstali trochu pozadu. Soustředíme se na budoucnost a zítra uzavřeme závod, jak nejlépe umíme.

Franco Colapinto, 20. místo (po penalizaci Leclerca 19.):

Bohužel mi kvalifikace úplně nesedla, protože po opravě podlahy jsem ztratil více přítlaku, než jsem myslel. Ztratit i minimum v těsném poli bylo dnes velmi drahé, ale uvidíme, jak to bude zítra. Budu se snažit v závodě ze všech sil zlepšit, i když startuji s penalizací na roštu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Bitva ve středu pole byla po celý rok velmi těsná a dnes večer tomu nebylo jinak. Jedenácté a devatenácté místo dělilo 0,15 vteřiny a bohužel dnes byly oba vozy vyřazeny v Q1. S penalizacemi na startovním roštu budeme startovat ze zadní části pole, ale uvidíme, co můžeme udělat zítra, protože jsme se zaměřili na to, abychom měli silný závodní vůz. V posledním závodě sezóny do toho dáme ještě jednou.

Některá prohlášení byla učiněna před penalizací Hülkenberga, jiná až po něm, proto onen rozdílný přístup k umístění. S ohledem na pozdní zveřejnění názorů pilotů a týmů už Prohlášení vychází v podstatě v den závodu - proto berte některé výrazy týkající se zítřka ve správném kontextu.