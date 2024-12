Poslední trénink v režii McLarenů, vytáhly se oba Haasy, Leclerc nebyl v dobrém rozpoložení

Stále panovala poměrně značná teplota - velký to kontrast proti Kataru. Slunečné počasí vygenerovalo 28°C, trať se ohřála na 41°C a vlhkost vzduchu dosáhla 60 % a zesílil i vítr, tradičně vanoucí severozápadním směrem na 12,2 km/h. Jako v předchozích případech měli piloti k dispozici pneumatiky Pirelli v rozsahu C5-C3.

Časomíra se rozběhla, ale většina pilotů se teprve chystala „do zbroje“, nebo lelkovala ve svých garážích. Nakonec po třech minutách se na trati objevili osamělé vozy Aston Martin - Alonso před Strollem - na tvrdých pneumatikách, což bylo víkendu první případ, kdy je někdo použil. Ale šlo jen o zaváděcí kolo, následovala výměna v boxech za středně tvrdé. V závěru první desetiminutovky se pak na okruhu předvedli Gasly.a nováček Doohan. Pierre také po deseti minutách zajel první měřený čas 1:26,040, ovšem poznamenaný chybou na výjezdu ze zatáčky 6. Vzápětí ho překonal Doohan (1:25,633), přičemž oba piloti jeli na nejměkčí směsi. Poté se na okruh vrátily Aston Martiny, ostatní stále vyčkávali. Po čtvrthodině jsme registrovali pouhé čtyři měřené výkony. Mírné drama zažil na dlouhé rovince Alonso, jemuž nízko nad hlavou přeletěl pták, takže Španěl lehce uhnul ze stopy.

Po 17 minutách se konečně okruh začal zaplňovat, i když třeba Red Bully a Williamsy si nadále hověly v boxech. Nakonec to byly právě modré vozy, kdo čekal s výjezdem nejdéle. Opět se na vrcholek dostaly Haasy a Magnussen průběžně vedl (1:24,700 a 1:24,470). Verstappen (a ještě Sainz jr.) vyjeli na středně tvrdé směsi, ale Max byl časem 1:24,985 lepší než Pérez na měkké (1:25,072), i když Mexičan vůbec nezajel čisté kolo (chyby v zatáčkách 1 a 5). Ve chvíli, kdy si Russell tak trochu ve stylu scény z filmu „Marečku, podejte mi pero“ stěžoval, že vůz je dobrý, ale jede hodně pomalu, trnuli fanoušci Ferrari, protože za zádí Sainzova vozu se objevil svétlý kouř. Ačkoliv se někteří piloti dokázali zlepšit, dvacet minut před koncem byla situace na čele zajímavá - nadále vedl Magnussen a za ním se nacházeli Sainz jr. (1:24,631) a Verstappen - oba na žluté sadě. Na opačném pólu trčely vozy VISA Cash App RB. Až čtvrt hodiny před koncem vyletěl do čela nečekaně Albon. Pohled do garáže Ferrari nevěstil nic dobrého - Sainz jr. opustil vůz a ten stál na zvedácích bez kol...

V poslední čtvrthodině však teprve začaly řádné kvalifikační simulace a časy padaly jak WIndows svého času blahé paměti. První se pod hranici 1:24,0 dostal Piasti, následován Norrisem a Verstappenem (ten si ale stěžoval na špatnou činnost předních brzd), na chvost se přesunuly Aston Martiny - a to si v úvodu tréninku Alonso pochvaloval, že dnes čeká dobré výkony. Ještě před chvílí první Albon spadl mimo TOP10.

Poslední pokus se nepovedl Norrisovi, jenž kromě první zatáčky vycestoval hodně daleko za okraj tratí pod hotelovým přemostěním. Nic to ale nezměnilo na triumfu McLarenu, velmi nadějném výkonu Haasů (všimněte si rozdílu mezi oběma piloty!), mizérii Leclerca a Aston Martinu, jenž ani při posledních pokusech výrazně neposkočil vpřed.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:23,433 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:23,626 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,823 4. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:23,844 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:23,871 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24,075 7. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:24,093 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:24,094 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,098 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:24,283 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:24,343 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:24,378 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:24,408 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:24,453 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:24,479 17. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:24,519 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:24,531 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:24,668 20. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:24,766

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ